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Δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Warner Bros. Pictures/Legendary Pictures ένα νέο teaser διάρκειας 60 δευτερολέπτων για το «Dune: Part Three», το πολυαναμενόμενο φινάλε της τριλογίας του υποψήφιου για Όσκαρ Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve).

Εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ (Frank Herbert) και σε σενάριο που συνέγραψε ο σκηνοθέτης με τον Μπράιαν Κ. Βον (Brian K. Vaughan), το τρίτο μέρος διαδραματίζεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Dune: Part Two», εξερευνώντας τις σκοτεινές συνέπειες της ανόδου του Paul Atreides στην εξουσία.

Πρωταγωνιστούν ο Τίμοθι Σαλαμέ (Timothιe Chalamet), η Ζεντάγια (Zendaya), ο Τζέισον Μομόα (Jason Momoa), η Φλόρενς Πιου (Florence Pugh), η Ρεμπέκα Φέργκιουσον (Rebecca Ferguson), ο Ισαάκ ντε Μπανκολέ (Isaach De Bankolé), η Σαρλότ Ράμπλινγκ (Charlotte Rampling), η Άνια Τέιλορ-Τζόι (Anya Taylor-Joy), ο Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) και ο βραβευμένος με Όσκαρ Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem).

Όπως αναφέρει το Dark Horizons, το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας γυρίστηκε σε φιλμ 65mm, με επιλεγμένες σεκάνς σε 15/70mm IMAX ενώ οι σκηνές της ερήμου έχουν αποτυπωθεί σε IMAX Digital.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ως αδίστακτος πλέον Αυτοκράτορας, ο Paul Atreides καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της βασιλείας του καθώς παλιοί σύμμαχοι επιστρέφουν, νέες τρομακτικές απειλές αναδύονται και η προδοσία παραμονεύει σε κάθε σκιά. Στοιχειωμένος από οράματα για την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας και την επανεμφάνιση της χαμένης του αγάπης, εμπλέκεται σε μια τεράστια συνωμοσία με την Chani να βρίσκεται στο επίκεντρο του μυστηρίου που ξετυλίγεται. Καθώς οι εχθροί πλησιάζουν, ο Paul πρέπει να αντιμετωπίσει το πραγματικό κόστος της εξουσίας και τη μοίρα εκείνων που αγαπά περισσότερο».

Το «Dune: Part Three» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Δεκεμβρίου.

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