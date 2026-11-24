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Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) πρόκειται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το γουέστερν (western) μυθιστόρημα του Κέβιν Μπάρι (Kevin Barry) «The Heart in Winter» για λογαριασμό της Focus Features, όπως αναφέρει το Variety.

Steven Spielberg is set to direct an adaptation of Kevin Barry’s Western novel “The Heart in Winter” for Focus Features:



• Jessie Buckley, Cillian Murphy and Mark Rylance are set to star



• Paul Thomas Anderson will write the screenplayhttps://t.co/XTRJgzqDJY pic.twitter.com/2I4Hi7dEPr November 23, 2026

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαμβάνουν οι Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley), Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy) και Μαρκ Ράιλανς (Mark Rylance). Είναι η πρώτη φορά που ο Σπίλμπεργκ αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία ενός γουέστερν, ενώνοντας μάλιστα τις δυνάμεις του με τον βραβευμένο με Όσκαρ Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson), ο οποίος υπογράφει το σενάριο.

Το μυθιστόρημα του Μπάρι, που κυκλοφόρησε το 2024, εκτυλίσσεται το 1891 στην πόλη Μπιούτ της Μοντάνα. Ακολουθεί τον ιρλανδό ποιητή Τομ Ρουρκ ο οποίος ερωτεύεται τη νεαρή Πόλι Γκιλέσπι, τη μέλλουσα σύζυγο του ισχυρού ιδιοκτήτη των ορυχείων της πόλης. Οι δυο τους αποφασίζουν να φύγουν για το Σαν Φρανσίσκο, ωστόσο το σχέδιό τους γίνεται αντιληπτό από μια ομάδα ένοπλων που αρχίζει να τους καταδιώκει κατά πόδας.

Χρέη παραγωγών αναλαμβάνουν οι Κρίστι Μακόσκο Κρίγκερ (Kristie Macosko Krieger), Σάρα Μέρφι (Sara Murphy), Άντερσον και Σπίλμπεργκ, ενώ στους εκτελεστικούς παραγωγούς περιλαμβάνονται οι Τιμ Χέντινγκτον (Tim Headington), Νέιλ Σαχ (Neil Shah) και Ράιαν Ζακαρίας (Ryan Zacarias). Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 2028.

Σημειώνεται ότι το «The Heart in Winter» είναι η πρώτη παραγωγή που ο Πολ Τόμας Άντερσον αναλαμβάνει αποκλειστικά το σενάριο, χωρίς να βρίσκεται πίσω από τις κάμερες.

Παράλληλα, το καστ της ταινίας βρίσκεται σε ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο. Η Τζέσι Μπάκλεϊ αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο «Hold on to Your Angels» στο πλευρό του Πολ Μεσκάλ (Paul Mescal), καθώς και στο «Three Incestuous Sisters» μαζί με τους Τζος Ο’Κόνορ (Josh O’Connor), Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson) και Σίρσα Ρόναν (Saoirse Ronan). Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι θα ηγηθεί του καστ στο «A Quiet Place Part III» καθώς και στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της τριλογίας «28 Years Later».

Από την πλευρά του ο Μαρκ Ράιλανς ο οποίος είχε συνεργαστεί ξανά με τον Σπίλμπεργκ στο δράμα «Bridge of Spies» (2015), θα εμφανιστεί στη βιογραφική ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino) για τον Σαμ Άλτμαν (Sam Altman) με τίτλο «Artificial» ενώ το σκηνοθετικό του ντεμπούτο «Nice Fish» με πρωταγωνίστρια τη Μισέλ Ουίλιαμς (Michelle Williams), βρίσκεται σε αρχικό στάδιο παραγωγής.

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