Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ποδοσφαιρική πανδαισία περιμένει και αυτή την εβδομάδα τους συνδρομητές της Nova TV μέσα από ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει κορυφαία αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Magenta Sport.
Η Stoiximan Super League, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με την 12η αγωνιστική και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (29/11, 17:00) και το ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Ολυμπιακός (30/11, 19:00).
Στα κανάλια Magenta Sport θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Βόλος Elabet – Asteras Aktor (28/11, 17:00), Κηφισιά Tutu Deals – Καλαμάτα (28/11, 20:00), ΟΦΗ – Λεβαδειακός (29/11, 17:30) και το ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (29/11, 21:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο.
H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports με την 12η αγωνιστική όπου τα βλέμματα πέφτουν στο ντέρμπι Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι (29/11, 18:30). Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι (27/11, 22:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ (28/11, 17:00), Έβερτον – Λίβερπουλ (28/11, 14:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.
Η θεαματική γερμανική Bundesliga, συνεχίζεται με την 11η αγωνιστική στα κανάλια Novasports και το ενδιαφέρον στρέφεται στο ντέρμπι Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν (29/11, 20:30) και στις αναμετρήσεις Αμβούργο – Μπάγερν (28/11, 16:30), Στουτγκάρδη – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (28/11, 19:30). Η Bundesliga θα πλαισιωθεί και με την εκπομπή «Match Day Live» με τον Ηλία Βλάχο. Ταυτόχρονα το πρωτάθλημα της 2.Bundesliga είναι σε εξέλιξη με τα παιχνίδια Χαϊντενχάιμ-Νυρεμβέργη (27/11, 21:30), Όσναμπρικ-Ανόβερο (28/11, 21:30), Μπραουνσβάιγκ-Βόλφσμπουργκ (29/11, 14:30), Γκρόιτερ Φιρτ-Μπίλεφελντ (29/11, 14:30) για την 13η αγωνιστική.
Οι φίλοι του ολλανδικού ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσουν στα κανάλια Novasports το ντέρμπι Φέγενορντ – Άγιαξ (29/11, 15:30) και τα ματς Άιντχοφεν-Γκο Αχέντ Ιγκλς (28/11, 19:45), Τσβόλε-Άλκμααρ (29/11, 17:00), Ναϊμέγκεν-Τβέντε (29/11, 21:00) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Eredivisie.
Παράλληλα, οι λάτρεις των σπορ, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα κανάλια Novasports αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #180#, καθώς και το τουρνουά τένις Davis Cup Final 8.
Στα κανάλια Magenta Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου (22:00) θα μεταδοθεί η αναμέτρηση Κόμο – ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, ενώ την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 19:45 θα καλυφθεί ο αγώνας Ολυμπιακός – Μίλαν για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Το ίδιο βράδυ θα μεταδοθούν και οι αγώνες ΟΦΗ – Άντερλεχτ (26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League και Νόρτζελαντ – Παναθηναϊκός (26/11, 22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.
Για την ιταλική Serie A και για την 13η αγωνιστική θα καλυφθούν όλες οι αναμετρήσεις όπου ξεχωρίζουν τα ματς Τορίνο – Λάτσιο (28/11, 19:00), Ίντερ – Τζένοα (28/11, 21:45), Σασουόλο – Νάπολι (29/11, 16:00), Ρόμα – Μόντσα (29/11, 19:00), Κόμο – Γιουβέντους (29/11, 21:45), Κάλιαρι – Μίλαν (30/11, 21:45). Παράλληλα, στην πορτογαλική Λίγκα θα καλυφθεί το ντέρμπι Πόρτο – Σπόρτιγκ Λισαβόνας (29/11, 22:30).
Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αγώνες από το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, όπως Philadelphia 76ers-Miami Heat (ξημερώματα Πέμπτης 26/11, 00:00), Washington Wizards-Orlando Magic (ξημερώματα Κυριακής 29/11, 00:00), San Antonio Spurs-Boston Celtics (29/11, 23:00), Cleveland Cavaliers-Miami Heat (ξημερώματα Δευτέρας 30/11, 01:00).
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:
Τρίτη 24 Νοεμβρίου
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου
Μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, οι συνδρομητές Nova απολαμβάνουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο με μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Με μοντέρνο σχεδιασμό, εύχρηστη πλοήγηση και εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου, η Nova TV προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει προηγμένες λειτουργίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία παρακολούθησης, όπως το timeshift, που επιτρέπει στους συνδρομητές να γυρίσουν πίσω σε μια ζωντανή μετάδοση, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα από την αρχή ή να ξαναδούν μια σημαντική φάση, καθώς και το Sports Mode, το οποίο προσφέρει πλούσια στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα και προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.