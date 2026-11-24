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Οι συνδρομητές της Nova συνεχίζουν να απολαμβάνουν και τη φετινή σεζόν πρόσβαση σε ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει κορυφαία αθλητικά γεγονότα των Novasports και Magenta Sport

H Stoiximan Super League παίζει μπάλα με την 12 η αγωνιστική και τους αγώνες Ατρόμητος – Παναθηναϊκός, Άρης – Ολυμπιακός (διαθέσιμοι από τα κανάλια Novasports), Βόλος Elabet – Asteras Aktor, Κηφισιά Tutu Deals – Καλαμάτα, ΟΦΗ – Λεβαδειακός, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (διαθέσιμοι από τα κανάλια Magenta Sport)

Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα μέσα από τις αγαπημένες εκπομπές των φιλάθλων στο Novasports, «Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, «Match Day Live» με τον Ηλία Βλάχο, «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά, «Monday Fan Club» με τον Γιάννη Πάγκο

Ποδοσφαιρική πανδαισία περιμένει και αυτή την εβδομάδα τους συνδρομητές της Nova TV μέσα από ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει κορυφαία αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Magenta Sport.

Η Stoiximan Super League, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με την 12η αγωνιστική και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (29/11, 17:00) και το ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Ολυμπιακός (30/11, 19:00).

Στα κανάλια Magenta Sport θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Βόλος Elabet – Asteras Aktor (28/11, 17:00), Κηφισιά Tutu Deals – Καλαμάτα (28/11, 20:00), ΟΦΗ – Λεβαδειακός (29/11, 17:30) και το ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (29/11, 21:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports με την 12η αγωνιστική όπου τα βλέμματα πέφτουν στο ντέρμπι Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι (29/11, 18:30). Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι (27/11, 22:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ (28/11, 17:00), Έβερτον – Λίβερπουλ (28/11, 14:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η θεαματική γερμανική Bundesliga, συνεχίζεται με την 11η αγωνιστική στα κανάλια Novasports και το ενδιαφέρον στρέφεται στο ντέρμπι Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν (29/11, 20:30) και στις αναμετρήσεις Αμβούργο – Μπάγερν (28/11, 16:30), Στουτγκάρδη – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (28/11, 19:30). Η Bundesliga θα πλαισιωθεί και με την εκπομπή «Match Day Live» με τον Ηλία Βλάχο. Ταυτόχρονα το πρωτάθλημα της 2.Bundesliga είναι σε εξέλιξη με τα παιχνίδια Χαϊντενχάιμ-Νυρεμβέργη (27/11, 21:30), Όσναμπρικ-Ανόβερο (28/11, 21:30), Μπραουνσβάιγκ-Βόλφσμπουργκ (29/11, 14:30), Γκρόιτερ Φιρτ-Μπίλεφελντ (29/11, 14:30) για την 13η αγωνιστική.

Οι φίλοι του ολλανδικού ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσουν στα κανάλια Novasports το ντέρμπι Φέγενορντ – Άγιαξ (29/11, 15:30) και τα ματς Άιντχοφεν-Γκο Αχέντ Ιγκλς (28/11, 19:45), Τσβόλε-Άλκμααρ (29/11, 17:00), Ναϊμέγκεν-Τβέντε (29/11, 21:00) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Eredivisie.

Παράλληλα, οι λάτρεις των σπορ, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα κανάλια Novasports αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #180#, καθώς και το τουρνουά τένις Davis Cup Final 8.

Τι ξεχωρίζει στα κανάλια Magenta Sport

Στα κανάλια Magenta Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου (22:00) θα μεταδοθεί η αναμέτρηση Κόμο – ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, ενώ την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 19:45 θα καλυφθεί ο αγώνας Ολυμπιακός – Μίλαν για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Το ίδιο βράδυ θα μεταδοθούν και οι αγώνες ΟΦΗ – Άντερλεχτ (26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League και Νόρτζελαντ – Παναθηναϊκός (26/11, 22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Για την ιταλική Serie A και για την 13η αγωνιστική θα καλυφθούν όλες οι αναμετρήσεις όπου ξεχωρίζουν τα ματς Τορίνο – Λάτσιο (28/11, 19:00), Ίντερ – Τζένοα (28/11, 21:45), Σασουόλο – Νάπολι (29/11, 16:00), Ρόμα – Μόντσα (29/11, 19:00), Κόμο – Γιουβέντους (29/11, 21:45), Κάλιαρι – Μίλαν (30/11, 21:45). Παράλληλα, στην πορτογαλική Λίγκα θα καλυφθεί το ντέρμπι Πόρτο – Σπόρτιγκ Λισαβόνας (29/11, 22:30).

Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αγώνες από το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, όπως Philadelphia 76ers-Miami Heat (ξημερώματα Πέμπτης 26/11, 00:00), Washington Wizards-Orlando Magic (ξημερώματα Κυριακής 29/11, 00:00), San Antonio Spurs-Boston Celtics (29/11, 23:00), Cleveland Cavaliers-Miami Heat (ξημερώματα Δευτέρας 30/11, 01:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

17:00 Davis Cup Final 8 – Α’ Προημιτελικός: Τσεχία-Καναδάς Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη και Νίκου Τζουάννη

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

17:00 Davis Cup Final 8 – Β’ Προημιτελικός: Ιταλία-Κορέα Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα και του Διονύση Στρούμπου

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

11:00 Davis Cup Final 8 – Γ’ Προημιτελικός: Μεγάλη Βρετανία-Γερμανία Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη και της Χριστίνας Κομίνη

Novasports6 σε περιγραφή του και της 18:00 Davis Cup Final 8 – Δ’ Προημιτελικός: Αυστρία-Ισπανία Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα και του Θάνου Σολούκου

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #180 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

Novasports5 σε περιγραφή του 17:00 Davis Cup Final 8 – A ’ H μιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη και του Νίκου Τζουάννη

Novasports6 σε περιγραφή του και του 19:30 2.Bundesliga-13η αγωνιστική: Χαϊντενχάιμ-Νυρεμβέργη Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

Novasports2 σε περιγραφή του 21:30 Bundesliga-11η αγωνιστική: Βέρντερ Βρέμης-Γκλάντμπαχ Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Novasports Prime σε περιγραφή του 22:00 Premier League-12η αγωνιστική: Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

13:00 Davis Cup Final 8 – Β’ H μιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα και του Θάνου Σολούκου

Novasports6 σε περιγραφή του και του 13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

Novasports Premier League με τον και τον 16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

Novasports Prime με τον 16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

Novasports Prime με τον 16:30 Bundesliga: Κολωνία-Έλβερσμπεργκ Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Novasports2 σε περιγραφή του 16:30 Bundesliga: Αμβούργο-Μπάγερν Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

Novasports3 σε περιγραφή του 16:30 Bundesliga: Πάντερμπορν-Σάλκε Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Novasports4 σε περιγραφή του 16:30 Bundesliga: Μάιντς-Ουνιόν Βερολίνου Novasports5 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Novasports5 σε περιγραφή του 17:00 Premier League: Λιντς-Κόβεντρι Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

Novasports Start σε περιγραφή του 17:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Novasports Premier League σε περιγραφή του 19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

Novasports Prime με τον 19:30 Premier League: Ίπσουιτς -‘ Αστον Βίλα Novasports Premier League σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Novasports Premier League σε περιγραφή του 19:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Novasports Prime σε περιγραφή του 19:45 Eredivisie-14η αγωνιστική: Άιντχοφεν-Γκο Αχέντ Ιγκλς Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Novasports2 σε περιγραφή του 21:30 2.Bundesliga: Όσναμπρικ-Ανόβερο Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

Novasports Start σε περιγραφή του 22:00 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports1 League & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

14:00 Premier League: Έβερτον-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

Novasports Premier League σε περιγραφή του 14:30 2.Bundesliga: Μπραουνσβάιγκ-Βόλφσμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Novasports3 σε περιγραφή του 14:30 2.Bundesliga: Γκρόιτερ Φιρτ-Μπίλεφελντ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

Novasportsextra1 σε περιγραφή του 15:30 Eredivisie: Φέγενορντ-Άγιαξ Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Novasports2 σε περιγραφή του 16:00 Davis Cup Final 8 – Tελικός Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη και του Σπύρου Δημολίτσα

Novasports6 σε περιγραφή του και του 16:05 Premier League: Σάντερλαντ-Τότεναμ Novasports Prime σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Novasports Prime σε περιγραφή του 16:05 Premier League: Μπράιτον-Νιουκάστλ Novasports News σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

Novasports News σε περιγραφή του 16:05 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Χαλ Novasports4 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Novasports4 σε περιγραφή του 16:05 Premier League: Φούλαμ-Μπόρνμουθ Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

Novasports5 σε περιγραφή του 16:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Λειψία Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports Start σε περιγραφή του 16:30 Λίγο πριν τη σέντρα: Ατρόμητος-Παναθηναϊκός Novasports1 League με τον Ισίδωρο Πρίντεζη και τους Νίκο Παολίνο και Γιώργο Αργυρόγλου

Novasports1 League με τον και τους 17:00 Stoiximan Super League-12η αγωνιστική: Ατρόμητος-Παναθηναϊκός Novasports1 League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Νίκου Παολίνου και Γιώργου Αργυρόγλου

Novasports1 League σε περιγραφή του και ρεπορτάζ των και 17:45 Eredivisie: Τσβόλε-Άλκμααρ Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Novasports2 σε περιγραφή του 18:30 Λίγο πριν τη σέντρα: Άρης – Ολυμπιακός Novasports2 League με τον Γιάννη Πάγκο και τους Ευγένιο Δαδαλιάρα και Βασίλη Κωνσταντόπουλο

Novasports2 League με τον και τους και 18:30 Premier League: Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτ ι Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

ι Novasports Premier League σε περιγραφή του 18:30 Bundesliga: Χοφενχάιμ-Άουγκσμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Novasports3 σε περιγραφή του 19:00 Post Game Show : Ατρόμητος-Παναθηναϊκός Novasports1 League με τον Ισίδωρο Πρίντεζη και τους Νίκο Παολίνο και Γιώργο Αργυρόγλου

Novasports1 League με τον και τους 19:00 Stoiximan Super League: Άρης-Ολυμπιακός Novasports2 League σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Βασίλη Κωνσταντόπουλου

Novasports2 League σε περιγραφή του και ρεπορτάζ των και 20:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports Prime σε περιγραφή του 21:00 Post Game Show : Άρης-Ολυμπιακός Novasports2 League με τον Γιάννη Πάγκο και τους Ευγένιο Δαδαλιάρα και Βασίλη Κωνσταντόπουλο

Novasports2 League με τον Γιάννη Πάγκο και τους Ευγένιο Δαδαλιάρα και Βασίλη Κωνσταντόπουλο 21:00 Eredivisie: Ναϊμέγκεν-Τβέντε Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

Novasports Start σε περιγραφή του 23:00 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports1 League & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

20:00 Monday Fan Club Novasports Prime & YouTube με τον Γιάννη Πάγκο

Novasports Prime & YouTube με τον 21:00 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

Μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, οι συνδρομητές Nova απολαμβάνουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο με μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Με μοντέρνο σχεδιασμό, εύχρηστη πλοήγηση και εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου, η Nova TV προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει προηγμένες λειτουργίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία παρακολούθησης, όπως το timeshift, που επιτρέπει στους συνδρομητές να γυρίσουν πίσω σε μια ζωντανή μετάδοση, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα από την αρχή ή να ξαναδούν μια σημαντική φάση, καθώς και το Sports Mode, το οποίο προσφέρει πλούσια στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα και προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία.