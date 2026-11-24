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Μετρώντας αντίστροφα για την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 18 Δεκεμβρίου, η Marvel έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό trailer για το «Avengers: Doomsday».

Παίρνοντας τη σκυτάλη από την πρόσφατη επανακυκλοφορία του «Avengers: Endgame Encore» και τη σκηνή που αποκαλύπτεται ο έφηβος γιος του Steve Rogers και της Peggy Carter, το νέο βίντεο φέρνει τους Fantastic Four σε ένα ταξίδι στον χρόνο. Αποστολή τους είναι να επαναφέρουν τον Rogers στο βασικό χρονολόγιο, προκειμένου να ηγηθεί των Avengers απέναντι στον Dr. Doom. Μια εξέλιξη που οδηγεί αναπόφευκτα στην αποκάλυψη της αλήθειας στον γιο του, ο οποίος μαθαίνει ότι ο πατέρας του υπήρξε ο θρυλικός Captain America, σύμφωνα με το Variety.

Το trailer προσφέρει επίσης μια ματιά στην επική μάχη ανάμεσα στον Dr. Doom με τον στρατό του από Sentinels και την ενωμένη συμμαχία των Avengers και των X-Men. Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του βίντεο, ο Cyclops λέει δυνατά τη θρυλική ατάκα των κόμικ «Σε μένα, X-Men μου» («To me, my X-Men»), καθώς ο Nightcrawler τηλεμεταφέρει στη μάχη τους Gambit, Mystique και Beast, την ώρα που κι άλλοι ήρωες, όπως οι Mister Fantastic, Shang-Chi, Thor και Yelena Belova, ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Η κυκλοφορία του νέου trailer έρχεται στον απόηχο της τεράστιας εμπορικής επιτυχίας του «Avengers: Endgame Encore», το οποίο έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του αμερικανικού box office με 26 εκατομμύρια δολάρια στο άνοιγμά του. Η επανακυκλοφορία του μπλοκμπάστερ του 2019 περιλάμβανε τέσσερις νέες σκηνές που συνδέονται με το «Doomsday» και πρόσθεσε 143 εκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία, καθιστώντας την ταινία τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών. Μετά και τα ρεκόρ του «Spider-Man: Brand New Day», Disney και Marvel ποντάρουν στο «Doomsday» ως το επόμενο μεγάλο υπερηρωικό ορόσημο.

Το πολυαναμενόμενο φιλμ αποτελεί την επιστροφή του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Robert Downey Jr.) στον ρόλο του Doctor Doom, ο οποίος φαίνεται να είναι μια παραλλαγή του Tony Stark/Iron Man από ένα παράλληλο σύμπαν. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες των Άντονι και Τζο Ρούσο (Anthony & Joe Russo), η ταινία συγκεντρώνει ένα πολυπληθές καστ που εκτείνεται σε κάθε γωνιά του MCU με αρκετούς χαρακτήρες από το σύμπαν των «X-Men» της Fox να περνούν επίσημα στο βασικό χρονολόγιο.

Μαζί με τον Ντάουνι Τζούνιορ επιστρέφουν οι Κρις Έβανς (Chris Evans – Steve Rogers/Captain America), Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth – Thor), Πολ Ραντ (Paul Rudd – Ant-Man), Λετίσια Ράιτ (Letitia Wright – Black Panther), Σεμπάστιαν Σταν (Sebastian Stan – Winter Soldier), Τομ Χίντλστον (Tom Hiddleston – Loki), Σίμου Λιού (Simu Liu – Shang-Chi), καθώς και οι «Fantastic Four», Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal – Mister Fantastic), Βανέσα Κίρμπι (Vanessa Kirby – Invisible Woman), Τζόζεφ Κουίν (Joseph Quinn – Human Torch) και Έμπον Μος-Μπάκραχ (Ebon Moss-Bachrach – The Thing).

Μετά την εμφάνισή της στο «Spider-Man: Brand New Day», η Φλόρενς Πιου (Florence Pugh) αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της Yelena Belova, πλαισιωμένη από τους συμπρωταγωνιστές της στο «Thunderbolts»: Ντέιβιντ Χάρμπορ (David Harbour – Red Guardian), Λιούις Πούλμαν (Lewis Pullman – Sentry), Γουάιατ Ράσελ (Wyatt Russell – U.S. Agent) και Χάνα Τζον-Κάμεν (Hannah John-Kamen – Ghost). Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι «X-Men» της Fox Πάτρικ Στιούαρτ (Patrick Stewart – Καθηγητής Charles Xavier), Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen – Magneto), Τζέιμς Μάρσντεν (James Marsden – Cyclops), Κέλσι Γκράμερ (Kelsey Grammer – Beast), Ρεμπέκα Ρομίν (Rebecca Romijn – Mystique), Άλαν Κάμινγκ (Alan Cumming – Nightcrawler) και Τσάνινγκ Τέιτουμ (Channing Tatum – Gambit).

Το «Avengers: Doomsday» θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Δεκεμβρίου.

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