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Αν ήταν μία εταιρεία δημοσκοπήσεων – όσες ενστάσεις κι αν έχει κανείς σε αυτή την πρόταση – που «υποσχόταν» με την τάση των ευρημάτων της ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ κοντά στη δεύτερη θέση και είναι θέμα χρόνου να την κατακτήσει, αυτή έχει το όνομα Interview.

Η Interview που λέτε είχε κατεβάσει τον Σεπτέμβριο τη διαφορά κάτω από τις 2 μονάδες ανάμεσα σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ. Ήταν η πρώτη και μοναδική που το έκανε. Και παραμένει η μοναδική, καθώς καμία άλλη εταιρεία και καμία άλλη δημοσκόπηση δεν το βρήκε τη διαφορά αυτή κάτω από 2,5 μονάδες, με τις περισσότερες να κινούνται στην περιοχή 3% με 4%, κι ορισμένες παραπάνω.

Τα ευρήματα του Σεπτεμβρίου έδωσαν την αίσθηση ότι από Οκτώβριο, ο συσχετισμός θα έρθει τούμπα.

Ωστόσο πέρασε ο Οκτώβριος κι ήρθε ο Νοέμβριος, που περνά κι αυτός και οι προσδοκίες, όχι απλά διαψεύδονται, αλλά ανατρέπονται κιόλας.

Βλέπετε, η τελευταία δημοσκόπηση της Interview (μόλις σήμερα βγήκε από τοn… φούρνο) δείχνει αύξηση της διαφοράς στο 1,4%, με την ΕΛΑΣ να κρατάει δυνάμεις και το ΠΑΣΟΚ να υποχωρεί κάπως.

Ιδού η εξέλιξη στις 4 έρευνες της εταιρείας το δίμηνο Οκτώβριος – Νοέμβριος, καθότι η Interview, κάνει μία κάθε 15 μέρες!

Στις 13 Οκτωβρίου η διαφορά ήταν μία μονάδα στην πρόθεση (14,3%-13,3%) και 1,1% στην εκτίμηση (155,7%-14,6%).

Στις 29 Οκτωβρίου, η διαφορά ήταν ξανά 1 μονάδα στην πρόθεση (14%-13%) και 1,1% στην εκτίμηση (15,4%-14,3%).

Στις 10 Νοεμβρίου, η διαφορά στην πρόθεση ήταν 1,1% (14,1%-13%) και στην εκτίμηση 1,2% (15,7%-14,5%).

Και στις 24 Νοεμβρίου η διαφορά στην πρόθεση ανεβαίνει στο 1,2% (14,2%-13%) και στην εκτίμηση πάει στο 1,4% (15,7%-14,3%).

Συμπέρασμα: Το κάτω σκληρό όριο του Τσίπρα φαίνεται να είναι και στις έρευνες της Interview, εκεί κοντά στο 16%. Δύσκολα πέφτει από αυτή τη ζώνη, καθότι δείχνει ανθεκτικότητα και σε αυτή την εταιρεία και σε έρευνες άλλων, έτσι κι αλλιώς.

Και την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται να κρατήσει δυνάμεις και ανέβει πάνω από τη ζώνη του 14% σε αυτή την εταιρεία και του 13% σχεδόν σε όλες τις άλλες.

Επί ένα τρίμηνο επιβεβαιώνονται αυτές οι διαπιστώσεις πάντως. Και σε αυτό το τρίμηνο κατά γενική ομολογία ο Τσίπρας είχε πολλές κακές στιγμές, λάθη και αστοχίες, ενώ το ΠΑΣΟΚ περίπου απόλυτη εσωκομματική ηρεμία και καλές αντιπολιτευτικές κινήσεις.

Όπερ σημαίνει, αν όχι σε αυτό το τρίμηνο, τότε πότε μπορεί να γίνει ανατροπή;

*** Οι ενστάσεις για τις μετρήσεις της Interview, μέχρι να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση είτε από την εταιρεία, είτε από τον ΣΕΔΕΑ παραμένουν.

Γ.Μ.

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