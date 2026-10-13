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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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13.10.2026 10:45

Η Interview επιμένει να δημοσιεύει έρευνες πριν ξεκαθαρίσει ο έλεγχος με την προηγούμενη δημοσκόπηση

13.10.2026 10:45
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Η εταιρεία Interview δημοσίευσε σήμερα νέα έρευνα κοινής γνώμης. Το γεγονός αυτό δεν θα ήταν για σχολιασμό εάν η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είχε καταγγελθεί για την αμέσως προηγούμενη δημοσκόπησή της, που προκάλεσε την παρότρυνση (ή και σύσταση) του ΣΕΔΕΑ να γίνει ο σχετικός έλεγχος της καταγγελίας από την ανεξάρτητη αρχή δημοσκοπήσεων και εκεί η Interview να παράσχει όλες τις εξηγήσεις ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Με αυτό το δεδομένο, καθώς δεν υπάρχει ακόμα ξεκαθάρισμα της υπόθεσης, το topontiki.gr θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος αναδημοσίευσης της νέας έρευνας.

Εκτιμώ βασίμως ότι και πάλι τα ευρήματά της θα απέχουν σοβαρά από τα ευρήματα των περισσότερων άλλων εταιρειών, που κάνουν έρευνες αυτό το διάστημα.

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