Ο Τραμπ, ο Μέρντοχ και η Γκιλφόιλ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή των αποκαλύψεων σε βάρος της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αφορά στα ΜΜΕ που μοιάζουν να έχουν πάρει… εργολαβία το… πριόνισμά της.

Στην αιχμή του δόρατος, λοιπόν, βρίσκεται η εφημερίδα Wall Street Journal, η οποία ανήκει στον όμιλο News Corp. του Ρούπερτ Μέρντοχ, ο οποίος είναι ένας από τους ισχυρότερους υποστηρικτές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ – κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ δεν θα είχε δει ούτε με το κυάλι τον Λευκό Οίκο, αν δεν υπήρχε το Fox News, επίσης του Μέρντοχ.

Ωστόσο, ο Τραμπ είχε μηνύσει την Journal ζητώντας 10 δισ. δολάρια αποζημίωση για δυσφήμιση, μετά από δημοσίευμα του 2025 που ενέπλεκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ με τον παιδόφιλο και προαγωγό επιχειρηματία Τζέφρι Έπστιν. Η δίκη δεν έχει ακόμα αρχίσει – δικαστές δεν δείχνουν να πείθονται από τα επιχειρήματα του Τραμπ – ωστόσο, φαίνεται ότι το γυαλί με τον Μέρντοχ έχει ραγίσει.

Οπότε, εκτιμούν ορισμένοι, δεν αποκλείεται οι αποκαλύψεις σε βάρος της Γκιλφόιλ να αποτελούν μέρος της «απάντησης» του Αυστραλού μεγιστάνα των ΜΜΕ για τη μήνυση Τραμπ – και, ως γνωστόν, τέτοιοι «πόλεμοι» δύσκολα τελειώνουν με… ισοπαλία.

Διαβάστε επίσης

Συναγερμός σε πτήση της Qantas: Αεροπλάνο ήταν γεμάτο με κοριούς – Επιβάτες αποβιβάστηκαν με τσιμπήματα μετά από πολύωρο ταξίδι

Ο Μπέρναμ βλέπει παντού εχθρούς: Κυνηγάει μάγισσες ή έχει το… σύνδρομο του Μπλερ με το Ιράκ; – Τι συμβαίνει με Ρωσία και Ιράν

Χειρουργείο για τον Πάπα Λέοντα: Πόσο επικίνδυνος για καρκίνο είναι ο όζος πνεύμονα