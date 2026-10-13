Ο Μπέρναμ βλέπει παντού εχθρούς: Κυνηγάει μάγισσες ή έχει το… σύνδρομο του Μπλερ με το Ιράκ; – Τι συμβαίνει με Ρωσία και Ιράν

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Ο Άντι Μπέρναμ δεν έχει συμπληρώσει ούτε τρεις μήνες στην πρωθυπουργία της Βρετανίας και ήδη εμφανίζεται να έχει εντοπίσει δύο μεγάλους εχθρούς της χώρας του: τη Ρωσία, την οποία κατηγορεί για παρέμβαση στο δημοψήφισμα του Brexit, και το Ιράν, στους Φρουρούς της Επανάστασης του οποίου αποδίδει το πρόσφατο περιστατικό ασφαλείας στην αεροπορική βάση Φέρφορντ.

Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές υποθέσεις, οι οποίες όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ο Βρετανός πρωθυπουργός εμφανίζεται εξαιρετικά κατηγορηματικός, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν παρουσιαστεί δημοσίως τα στοιχεία που δικαιολογούν αυτές τις βεβαιότητες.

Ασφαλώς, ένας πρωθυπουργός έχει πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας που δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε κυβερνητική εκτίμηση πρέπει να γίνεται αυτομάτως αποδεκτή ως αποδεδειγμένο γεγονός, ιδιαίτερα όταν αφορά ενέργειες ξένων κρατών και μπορεί να έχει σοβαρές διεθνείς συνέπειες.

Και στη Βρετανία υπάρχει ένα κακό ιστορικό προηγούμενο που θα έπρεπε να κάνει κάθε πρωθυπουργό εξαιρετικά προσεκτικό. Λέγεται… Τόνι Μπλερ!

Το Ιράν και η βεβαιότητα για τη Φέρφορντ

Η τελευταία παρέμβαση του Μπέρναμ αφορά την αεροπορική βάση RAF Fairford, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά σε επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Ο Βρετανός πρωθυπουργός εμφανίστηκε σχεδόν βέβαιος ότι πίσω από την καταγγελλόμενη συνωμοσία εναντίον της βάσης βρίσκονται οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρή κατηγορία, καθώς ουσιαστικά αποδίδει σε έναν κρατικό μηχανισμό την οργάνωση εχθρικής ενέργειας επί βρετανικού εδάφους. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχουν παρουσιαστεί δημοσίως στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπλοκή της Τεχεράνης, η οποία αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση και καλεί το Λονδίνο να παρουσιάσει τις αποδείξεις του.

Η ιρανική διάψευση φυσικά δεν αποδεικνύει ότι οι βρετανικές υπηρεσίες κάνουν λάθος. Από την άλλη, όμως, η κατηγορηματικότητα ενός πρωθυπουργού δεν μπορεί από μόνη της να υποκαταστήσει την τεκμηρίωση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της Δύσης με την Τεχεράνη βρίσκονται σε εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο.

Και ξαφνικά… Ρωσία και Brexit

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Μπέρναμ επανέφερε ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα της σύγχρονης βρετανικής πολιτικής ιστορίας: την πιθανή ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα του Brexit το 2016. Όπως υποστήριξε, όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία ζήτησε να ενημερωθεί εάν υπήρξε ανάμειξη της Μόσχας και η απάντηση που έλαβε ήταν καταφατική.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν αποκάλυψε ποια ακριβώς στοιχεία στηρίζουν αυτό το συμπέρασμα, ποια μορφή πήρε η παρέμβαση και κυρίως εάν είχε οποιαδήποτε πραγματική επίδραση στο αποτέλεσμα. Το θέμα ασφαλώς δεν είναι καινούργιο. Ήδη από το 2020, διακομματική επιτροπή του βρετανικού Κοινοβουλίου είχε επικρίνει τις κυβερνήσεις επειδή δεν διερεύνησαν επαρκώς την πιθανή ρωσική ανάμειξη. Άλλο όμως η προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης μέσω παραπληροφόρησης και άλλο η απόδειξη ότι μια ξένη δύναμη αλλοίωσε ή καθόρισε το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος.

Και εδώ προκύπτει αναπόφευκτα το πολιτικό ερώτημα: Γιατί τώρα; Ο Μπέρναμ επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανάδειξη της ρωσικής απειλής μπορεί αντικειμενικά να λειτουργήσει υπέρ της επιχειρηματολογίας για στενότερη συνεργασία του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η καταγγελία του είναι ψευδής. Σημαίνει όμως ότι όταν μια καταγγελία έχει ταυτόχρονα προφανή πολιτική χρησιμότητα, η ανάγκη παρουσίασης πειστικών στοιχείων γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

Μήπως ο νέος Μπλερ εμφανίζεται πολύ νωρίς;

Κάπως έτσι εμφανίζεται και μια ιστορική ειρωνεία για τους Εργατικούς. Ο Άντι Μπέρναμ κινδυνεύει, πολύ γρηγορότερα απ’ όσο ίσως περίμεναν ακόμη και οι αντίπαλοί του, να αποκτήσει κάτι από τον… Τόνι Μπλερ. Όχι τον Μπλερ των τριών εκλογικών νικών, αλλά εκείνον του πολέμου στο Ιράκ.

Το 2003, ο τότε Βρετανός πρωθυπουργός συμμετείχε στην αμερικανική εισβολή, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής και αποτελούσε σοβαρή απειλή. Τα αποθέματα χημικών και βιολογικών όπλων που επικαλούνταν οι κυβερνήσεις της εποχής δεν βρέθηκαν. Χρόνια αργότερα, η έρευνα Τσίλκοτ κατέληξε ότι οι πληροφορίες για τα υποτιθέμενα όπλα είχαν παρουσιαστεί με υπερβολική βεβαιότητα, ότι οι ειρηνικές επιλογές δεν είχαν εξαντληθεί και ότι το Ιράκ δεν αποτελούσε εκείνη τη στιγμή άμεση απειλή.

Προφανώς, ο Μπέρναμ δεν είναι Μπλερ και η σημερινή κατάσταση δεν είναι Ιράκ του 2003. Δεν έχει αποφασίσει κάποια στρατιωτική επέμβαση ούτε υπάρχουν στοιχεία ότι προετοιμάζει κάτι τέτοιο. Η σύγκριση αφορά κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο και, ίσως, πιο χρήσιμο: τον κίνδυνο οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών να μετατρέπονται πολύ εύκολα σε πολιτικές βεβαιότητες και οι πολιτικές βεβαιότητες σε αποφάσεις με συνέπειες που κανείς δεν μπορεί στη συνέχεια να ελέγξει.

Κυνηγάει μάγισσες ή χτίζει προφίλ;

Ο Μπέρναμ βρίσκεται στην αρχή της πρωθυπουργικής του θητείας και είναι λογικό να επιχειρεί να διαμορφώσει το προφίλ ενός ισχυρού ηγέτη, ο οποίος προστατεύει τη χώρα του από εξωτερικές απειλές και αποκαθιστά τη διεθνή επιρροή της Βρετανίας.

Ρωσία και Ιράν προσφέρονται για μια τέτοια επίδειξη αποφασιστικότητας. Αξίζει μάλιστα να παρατηρηθεί ότι η σκληρή γλώσσα απέναντι στη Μόσχα και την Τεχεράνη δεν συνοδεύεται μέχρι στιγμής από ανάλογη διάθεση σύγκρουσης με την Ουάσιγκτον, ακόμη και όταν οι επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ ανατρέπουν σχεδιασμούς των Ευρωπαίων συμμάχων.

Το ερώτημα επομένως δεν είναι εάν μπορούμε ήδη να αποφανθούμε ότι ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός «κυνηγάει μάγισσες». Δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιτρέπουν ένα τέτοιο συμπέρασμα.

Υπάρχουν όμως αρκετοί λόγοι για να απαιτούνται αποδείξεις αντί για βεβαιότητες. Διότι η Βρετανία έχει ήδη γνωρίσει έναν πρωθυπουργό που παρουσίασε εκτιμήσεις των υπηρεσιών ασφαλείας ως σχεδόν αδιαμφισβήτητες αλήθειες.

Έναν δεύτερο Τόνι Μπλερ, τουλάχιστον με την έννοια του Ιράκ, δύσκολα θα τον άντεχε η Βρετανία. Και ακόμη δυσκολότερα η Μέση Ανατολή.

ΑΝΤΙ ΜΠΕΡΝΑΜ, ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΤΟΝΙ ΜΠΛΕΡ, ΙΡΑΝ, ΡΩΣΙΑ, BREXIT, ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΙΡΑΚ

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