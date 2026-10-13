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13.10.2026 00:23

Αζερμπαϊτζάν: Διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης της ισλαμικής μαντίλας στα σχολεία (Video)

13.10.2026 00:23
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Δυσκολίες στην πρόσβαση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντιμετώπιζαν τη Δευτέρα, 12/10, οι χρήστες στο Αζερμπαϊτζάν, με φόντο τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας στα σχολεία της χώρας.

Χρήστες των δημοφιλών πλατφορμών Instagram και TikTok ανέφεραν ότι τα βίντεο δεν φορτώνουν πλέον και ότι η ροή ειδήσεων δεν ανανεώνεται. Ορισμένοι είπαν ότι απέκτησαν πρόσβαση στις υπηρεσίες μόνο μέσω VPN.

Τα προβλήματα παρουσιάστηκαν ενώ στις πλατφόρμες αυτές δημοσιεύονταν βίντεο από τις διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης του χιτζάμπ.

Τον Σεπτέμβριο, οι αρχές αυτής της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι σιίτες μουσουλμάνοι, τροποποίησαν τους κανονισμούς για τη σχολική ενδυμασία, επιτρέποντας μόνο τις σχολικές στολές και απαγορεύοντας κάθε ένδυμα που παραβιάζει την αρχή της κοσμικότητας του κράτους. Παρόλο που στο κείμενο αυτό δεν γινόταν ρητή αναφορά στο χιτζάμπ, στα κορίτσια που φορούσαν τη μαντίλα απαγορεύτηκε η είσοδος στις τάξεις, ένα γεγονός που προκάλεσε διαδηλώσεις ή αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε στο πρακτορείο ειδήσεων APA ότι κάποια πρόσωπα στο Μπακού συγκρούστηκαν με εργαζομένους στα σχολεία, προκάλεσαν ζημιές και προσπάθησαν να διαταράξουν τα μαθήματα. Τουλάχιστον 37 άτομα συνελήφθησαν για «διατάραξη της δημόσιας τάξης».

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