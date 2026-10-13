Αζερμπαϊτζάν: Διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης της ισλαμικής μαντίλας στα σχολεία (Video)

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Δυσκολίες στην πρόσβαση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντιμετώπιζαν τη Δευτέρα, 12/10, οι χρήστες στο Αζερμπαϊτζάν, με φόντο τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας στα σχολεία της χώρας.

Χρήστες των δημοφιλών πλατφορμών Instagram και TikTok ανέφεραν ότι τα βίντεο δεν φορτώνουν πλέον και ότι η ροή ειδήσεων δεν ανανεώνεται. Ορισμένοι είπαν ότι απέκτησαν πρόσβαση στις υπηρεσίες μόνο μέσω VPN.

Anger is growing in Azerbaijan after girls wearing hijabs were barred from schools under new uniform rules. Students and teachers have staged demonstrations, while dozens have reportedly been arrested and users report disruptions to social media platforms. https://t.co/3OQU4UjoPW — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 12, 2026

Τα προβλήματα παρουσιάστηκαν ενώ στις πλατφόρμες αυτές δημοσιεύονταν βίντεο από τις διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης του χιτζάμπ.

🔴 Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başörtüsü yasaklarına karşı protesto yapan vatandaşlar gözaltına alınıyor. https://t.co/iTBsiv4zsy — Mahfil (@mahfildijital) October 12, 2026

Τον Σεπτέμβριο, οι αρχές αυτής της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι σιίτες μουσουλμάνοι, τροποποίησαν τους κανονισμούς για τη σχολική ενδυμασία, επιτρέποντας μόνο τις σχολικές στολές και απαγορεύοντας κάθε ένδυμα που παραβιάζει την αρχή της κοσμικότητας του κράτους. Παρόλο που στο κείμενο αυτό δεν γινόταν ρητή αναφορά στο χιτζάμπ, στα κορίτσια που φορούσαν τη μαντίλα απαγορεύτηκε η είσοδος στις τάξεις, ένα γεγονός που προκάλεσε διαδηλώσεις ή αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε στο πρακτορείο ειδήσεων APA ότι κάποια πρόσωπα στο Μπακού συγκρούστηκαν με εργαζομένους στα σχολεία, προκάλεσαν ζημιές και προσπάθησαν να διαταράξουν τα μαθήματα. Τουλάχιστον 37 άτομα συνελήφθησαν για «διατάραξη της δημόσιας τάξης».

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