ΗΠΑ: Αρχιεπίσκοπος καλεί Καθολικούς στρατιώτες να αρνηθούν τη συμμετοχή στην εκτέλεση του μακελάρη του Φορτ Χουντ

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Την έντονη αντίθεσή του στην εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν από στρατιωτικό απόσπασμα και στην προγραμματισμένη ζωντανή μετάδοσή της εξέφρασε ο αρχιεπίσκοπος Τίμοθι Μπρόλιο, καλώντας τους Καθολικούς που υπηρετούν στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να αρνηθούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Η υπόθεση του δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στο Φορτ Χουντ του Τέξας, το 2009, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με το σχέδιο του Πενταγώνου να εγείρει σοβαρά ηθικά και θρησκευτικά ζητήματα.

Ο Τίμοθι Μπρόλιο, αρχιεπίσκοπος αρμόδιος για την πνευματική καθοδήγηση των Καθολικών που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, εξέδωσε τη Δευτέρα (12/10) ανακοίνωση με ασυνήθιστα αυστηρή γλώσσα, καταδικάζοντας την πρόθεση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας να μεταδώσει ζωντανά την εκτέλεση του 56χρονου Νιντάλ Χασάν.

Ο Χασάν, πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος, έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία 13 ανθρώπων κατά την επίθεση στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ, τον Νοέμβριο του 2009. Η εκτέλεσή του από στρατιωτικό απόσπασμα έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου 2026, στην ίδια βάση όπου διαπράχθηκε το μακελειό.

«Δεν πρέπει να μετατρέπουμε τον θάνατο σε δημόσιο θέαμα»

Στην ανακοίνωσή του, ο αρχιεπίσκοπος υπενθύμισε ότι είχε τελέσει την κηδεία ενός από τα θύματα της επίθεσης, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη του για την τραγωδία.

Παρά τη βαρύτητα των εγκλημάτων του Χασάν, αμφισβήτησε ευθέως τη σκοπιμότητα της δημόσιας προβολής της εκτέλεσής του.

Ο Μπρόλιο διερωτήθηκε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν «να μιμηθούν τους τρομοκράτες αυτού του κόσμου και να κάνουν δημόσιο θέαμα τη βάρβαρη θανάτωση των αντιπάλων μας».

Παράλληλα, απηύθυνε σαφή έκκληση προς τους Καθολικούς στρατιωτικούς που ενδέχεται να επιλεγούν για τη συγκεκριμένη αποστολή.

«Καλώ κάθε Καθολικό που έχει οριστεί στο εκτελεστικό απόσπασμα να ζητήσει την απαλλαγή του από την πράξη που είναι αντίθετη με τις διδασκαλίες της Εκκλησίας», τόνισε.

Σύμφωνα με τους στρατιωτικούς κανονισμούς των ΗΠΑ, οι στρατιώτες μπορούν να ζητήσουν εξαίρεση από συγκεκριμένα καθήκοντα για θρησκευτικούς λόγους. Μέχρι στιγμής, πάντως, ο αμερικανικός στρατός δεν έχει διευκρινίσει με ποια διαδικασία θα επιλεγούν τα μέλη του εκτελεστικού αποσπάσματος.

Αντιδράσεις για την απόφαση του Πενταγώνου – Η στάση Τραμπ και Βανς

Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, την περασμένη εβδομάδα, ότι το Πεντάγωνο σχεδιάζει να μεταδώσει ζωντανά την εκτέλεση.

Το ενδεχόμενο αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από θρησκευτικούς ηγέτες, διεθνείς παρατηρητές, αλλά και Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εγκρίνει την εκτέλεση του Χασάν από στρατιωτικό απόσπασμα, ενώ οι δημόσιες τοποθετήσεις του για τη ζωντανή μετάδοση έχουν αφήσει ερωτήματα σχετικά με την τελική απόφαση.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έχει ασπαστεί τον Καθολικισμό, δήλωσε ότι, εφόσον η εκτέλεση μεταδοθεί ζωντανά, ο ίδιος δεν πρόκειται να την παρακολουθήσει.

Ο Χέγκσεθ έχει υποστηρίξει ότι η δημοσιοποίηση της εκτέλεσης θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, στέλνοντας μήνυμα για τις συνέπειες ανάλογων εγκλημάτων.

Μάλιστα, έχει ζητήσει η θανατική ποινή να εκτελεστεί την ίδια ώρα, την ίδια ημέρα και στο ίδιο σημείο της στρατιωτικής βάσης όπου ο Χασάν εξαπέλυσε την επίθεσή του πριν από σχεδόν 17 χρόνια.

Μια πρωτοφανής εκτέλεση για τα αμερικανικά δεδομένα

Εφόσον υλοποιηθεί το σχέδιο του Πενταγώνου, θα πρόκειται για την πρώτη ζωντανή μετάδοση εκτέλεσης θανατοποινίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια χώρα όπου η θανατική ποινή εξακολουθεί να προβλέπεται από τη νομοθεσία και να εφαρμόζεται.

Παράλληλα, θα είναι η πρώτη εκτέλεση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετά το 1961 και η πρώτη εκτέλεση από στρατιωτικό απόσπασμα μετά το 1945.

Ο Χασάν, ο οποίος είναι σήμερα 56 ετών, κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς τραυματίστηκε από αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του, μετά την επίθεση στη στρατιωτική βάση.

Η κατάστασή του αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο της παρέμβασης του αρχιεπισκόπου, ο οποίος έθεσε ερωτήματα για την εικόνα που θα δημιουργήσει διεθνώς η προβολή της εκτέλεσης.

Ο Μπρόλιο αναρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, εάν έχουν εξεταστεί οι πιθανές επιπτώσεις μιας τέτοιας μετάδοσης στα παιδιά.

Υπογράμμισε ότι ο αμερικανικός στρατός απολαμβάνει γενικά καλή φήμη διεθνώς και διερωτήθηκε εάν υπάρχει πραγματικά λόγος «να βάζουμε τους Αμερικανούς στρατιώτες στο ίδιο τσουβάλι με τους τρομοκράτες, προβάλλοντας την εικόνα της εκτέλεσης ενός ανθρώπου σε αναπηρικό αμαξίδιο σε ολόκληρο τον κόσμο».

Η συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα και η καταδίκη της θανατικής ποινής

Η παρέμβαση του αρχιεπισκόπου δημοσιοποιήθηκε λίγη ώρα μετά τη συνάντησή του στη Ρώμη με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος έχει βρεθεί σε αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ και το Πεντάγωνο για σειρά ζητημάτων, μεταξύ των οποίων και ο πόλεμος στο Ιράν.

Το Σάββατο (10/10), ο ποντίφικας καταδίκασε εκ νέου τη θανατική ποινή, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στην περίπτωση του Χασάν.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής, ο Πάπας επανέλαβε τη θέση της Καθολικής Εκκλησίας ότι η εσχάτη των ποινών είναι απαράδεκτη, καθώς προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Επισήμανε επίσης ότι η προστασία της κοινωνίας και η απονομή δικαιοσύνης μπορούν να διασφαλιστούν χωρίς την προσφυγή στη θανατική ποινή, καθώς τα σύγχρονα σωφρονιστικά συστήματα επιτρέπουν την προστασία των πολιτών χωρίς να στερούν οριστικά από τους καταδικασμένους τη δυνατότητα μεταμέλειας.

Η τοποθέτηση του Πάπα και η δημόσια παρέμβαση του Μπρόλιο αναδεικνύουν τη σύγκρουση ανάμεσα στη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης και τη διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας για τη θανατική ποινή, με επίκεντρο πλέον όχι μόνο την εκτέλεση του Χασάν, αλλά και το ενδεχόμενο η θανάτωσή του να μετατραπεί σε θέαμα που θα παρακολουθήσουν εκατομμύρια άνθρωποι.

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