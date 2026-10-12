«Σχεδόν βέβαιος» ο Μπέρναμ για εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό στη βάση Φέρφορντ – «Δεν έχουμε καμία σχέση» λέει η Τεχεράνη

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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε τη Δευτέρα ότι μια φερόμενη συνωμοσία με στόχο την αεροπορική βάση RAF Fairford στη Βρετανία είναι «πολύ πιθανό» να έχει συντονιστεί στο Ιράν και σχεδόν σίγουρα να έχει κατευθυνθεί από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η βάση της RAF στο Φέρφορντ στη νοτιοδυτική Αγγλία, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στο Ιράν, έγινε το επίκεντρο μιας σημαντικής αντίδρασης ασφαλείας, μετά τη σύλληψη πέντε Βρετανών στις 27 Σεπτεμβρίου για ύποπτες τρομοκρατικές ενέργειες με εκρηκτικά.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω την εκτίμησή μας ότι είναι πολύ πιθανό να έχει συντονιστεί στο Ιράν, σχεδόν σίγουρα υπό την καθοδήγηση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν», δήλωσε ο Μπέρναμ στο κοινοβούλιο.

Η Τεχεράνη απέρριψε οποιαδήποτε υπόνοια ότι εμπλέκεται στο περιστατικό του Φέρφορντ, λέγοντας ότι αποτελεί «αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες».

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη φερόμενη συνωμοσία παραμένουν ασαφείς. Οι πέντε συλληφθέντες άνδρες αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι με εγγύηση και χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες από την αστυνομία και δύο άλλοι συλληφθέντες, συμπεριλαμβανομένου ενός Βρετανού-Ιρανού υπηκόου, αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στα φορτηγά που κατασχέθηκαν μαζί με τους πέντε άνδρες βρέθηκε βενζίνη, αλλά όχι εκρηκτικά. Ωστόσο, τόσο η αστυνομία όσο και ο Μπέρναμ έχουν επισημάνει την εμπλοκή ξένου κράτους.

Το Ιράν αρνείται εκ νέου οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό

Ο Αλί Μουσαβί, πρεσβευτής του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αρνήθηκε για άλλη μια φορά οποιαδήποτε εμπλοκή του Ιράν σε φερόμενη «τρομοκρατική» συνωμοσία κοντά στην αεροπορική βάση της RAF στο Φέρφορντ.

Ο Μουσαβί δήλωσε στις βρετανικές αρχές ότι η Τεχεράνη είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις βρετανικές αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας για το περιστατικό.

Ο Μουσαβί συναντήθηκε με τον Στίβεν Ντάουτι, τον υπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου για τη Μέση Ανατολή, και απέρριψε για άλλη μια φορά κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς για οποιονδήποτε ρόλο του Ιράν, ενώ παράλληλα προέτρεψε «τη βρετανική πλευρά να απόσχει από οποιεσδήποτε αβάσιμες δηλώσεις».

Η πρεσβεία του Ιράν αρνήθηκε προηγουμένως την εμπλοκή της τον Σεπτέμβριο, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες του Ηνωμένου Βασιλείου «προπαγάνδα ιρανοφοβίας».

Καταδίκη με κοινή ανακοίνωση

Οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και πολλών συμμάχων τους καταδίκασαν σήμερα «τη χρήση βίαιων επιθέσεων» εκ μέρους του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πράξεων δολιοφθοράς, εμπρησμών, κυβερνοεπιθέσεων και άλλων υβριδικών επιθέσεων «εναντίον ημών και των εταίρων μας», όπως αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους (μεταξύ άλλων, ο Καναδάς, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Αυστραλία) προειδοποίησαν την Τεχεράνη να μην προβεί σε καμία «απαράδεκτη» ενέργεια, μετά το συμβάν, στα τέλη Σεπτεμβρίου, στη στρατιωτική βάση RAF Φέρφορντ του Ηνωμένου Βασιλείου, που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό.

«Κάθε ιρανική απόπειρα απειλής, φίμωσης, εκφοβισμού, παρενόχλησης ή εξαναγκασμού οποιουδήποτε στα εδάφη μας, μέσω πληρεξουσίων ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, είναι απαράδεκτη» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που υπογράφεται από 29 χώρες.

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