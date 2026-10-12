Συναγερμός στο Μεξικό: Ο κυκλώνας Simon «σαρώνει» το δυτικό τμήμα της χώρας με ισχυρές βροχές και πλημμύρες (Video)

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O κυκλώνας Simon κατευθύνεται σήμερα αργά προς τα βορειοδυτικά, σε κοντινή απόσταση από τις μεξικανικές ακτές του Ειρηνικού, «σαρώνοντας» το δυτικό τμήμα της χώρας με θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες και θέτοντας σε συναγερμό τις παράκτιες κοινότητες για το ενδεχόμενο εκκενώσεων εστιών και περιοχών.

Το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων ανέφερε πως ο Simon εντοπίστηκε σε απόσταση 80 χλμ δυτικά-νοτιοδυτικά του Κάμπο Κοριέντες στην πολιτεία Χαλίσκο, στις 5 το πρωί τοπική ώρα (15.00 ώρα Ελλάδας), συνοδευόμενος από ανέμους ταχύτητας 185 χλμ/ώρα, ως κυκλώνας κατηγορίας 3.

Ο κυκλώνας κινείται βορειοδυτικά με ταχύτητα μόλις 4 χλμ/ώρα και αναμένεται να συνεχίσει την πορεία αυτή προτού κατευθυνθεί βορειοανατολικά, προς τα ηπειρωτικά, διασχίζοντας το κεντροδυτικό τμήμα του Μεξικού στα μέσα της εβδομάδας.

Οι αρχές είπαν πως ο Simon θα μπορούσε να προκαλέσει απειλητικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σε τμήματα των ακτών του Ειρηνικού.

Το ύψος της βροχής από τον κυκλώνα αναμένεται να φθάσει τα 5-10 εκατοστά στις παράκτιες περιοχές στο νοτιοδυτικό και δυτικο-κεντρικό Μεξικό, ενώ κατά τόπους θα μπορούσε να φθάσει τα 15-20 εκατοστά σε τμήματα των Χαλίσκο και Σιναλόα.

Το Κέντρο Κυκλώνων του Μεξικού ανέφερε πως μεμονωμένα οι βροχές θα μπορούσαν να φθάσουν τα 76 εκατοστά σε τμήματα των πολιτειών Μιτσοακάν, Κολίμα και Χαλίσκο.

Πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμοι

Στην πόλη Τσιχουατλάν, στο Χαλίσκο, κοντά στα σύνορα με την Κολίμα, η αυξανόμενη στάθμη των υδάτων στον ποταμό Μαραμπάσκο είχε ως αποτέλεσμα ο μεξικανικός στρατός, η Πολιτική Προστασία και ο Ερυθρός Σταυρός να οργανώσουν περιπολίες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πλημμύρισαν δρόμοι και συνοικίες σε χαμηλότερο υψόμετρο.

Στην πόλη-λιμάνι Μανσανίγιο, στην πολιτεία Κολίμα, κάτοικοι περπατούσαν μέσα σε πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμους, ενώ μέλη του πολεμικού ναυτικού βοηθούσαν στην απομάκρυνση των υδάτων.

🌀🇲🇽Watch: HURRICANE #Simon THREATENS #Mexico Powerful winds, torrential rain, and dangerous flooding threaten coastal communities. 🌊⚠️ https://t.co/8nvb39iePz October 11, 2026

«Τα πάντα πλημμύρισαν», δήλωσε η κάτοικος Μαρία Έλενα Βάσκες μέσα από το σπίτι της, έχοντας γυρίσει τα μπατζάκια του παντελονιού της καθώς το νερό είχε καλύψει τους αστραγάλους της.

Hurricane Simon continues to pose a serious threat to Mexico’s west-central coast. While the storm reached Category 4 intensity over the weekend, it slowly weakened to a Category 3 system as its center moved parallel to the coastline near Cabo Corrientes. Torrential rainfall remains the primary hazard across coastal states. Torrential downpours have triggered localized flooding, rising river levels, and severe mudslide warnings across Michoacán, Colima, Jalisco, and Nayarit. Current Impact and Conditions • Severe Flooding: Heavy rains flooded homes and streets in port cities like Manzanillo, forcing local emergency crews and military personnel to assist in rescue and Sandbag operations. Authorities in Jalisco and Colima have opened temporary shelters to house residents displaced by rising waters. • Resort Closures: In popular tourist hubs like Puerto Vallarta, municipal authorities closed boardwalks, suspended public transportation, and issued shelter-in-place orders. Non-essential public activities across four coastal states have been halted. • Extreme Rainfall Totals: Meteorologists warn that isolated areas in steep terrain could receive up to 30 inches (760 mm) of total rainfall before the storm completely dissipates, creating extreme risks for landslides and flash flooding. Projected Path and Outlook Forecasters expect Simon to maintain hurricane strength as it turns slightly inland across west-central Mexico toward midweek. While the storm will continue a gradual weakening trend over land, rapid decay is anticipated once the system interacts with the high terrain of western Mexico. Even after weakening, moisture pulled inland from the remnants of Hurricane Simon is projected to move northeast toward the U.S. Southern Plains later in the week, bringing the potential for heavy rainfall across portions of Texas and Oklahoma. Mexican federal officials continue to urge all residents in coastal and mountainous areas to remain sheltered until local authorities issue an all-clear. https://t.co/wnfVRjRdOV — Satguy 141 (@satguy01) October 12, 2026

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