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12.10.2026 19:33

Συναγερμός στο Μεξικό: Ο κυκλώνας Simon «σαρώνει» το δυτικό τμήμα της χώρας με ισχυρές βροχές και πλημμύρες (Video)

12.10.2026 19:33
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O κυκλώνας Simon κατευθύνεται σήμερα αργά προς τα βορειοδυτικά, σε κοντινή απόσταση από τις μεξικανικές ακτές του Ειρηνικού, «σαρώνοντας» το δυτικό τμήμα της χώρας με θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες και θέτοντας σε συναγερμό τις παράκτιες κοινότητες για το ενδεχόμενο εκκενώσεων εστιών και περιοχών.

Το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων ανέφερε πως ο Simon εντοπίστηκε σε απόσταση 80 χλμ δυτικά-νοτιοδυτικά του Κάμπο Κοριέντες στην πολιτεία Χαλίσκο, στις 5 το πρωί τοπική ώρα (15.00 ώρα Ελλάδας), συνοδευόμενος από ανέμους ταχύτητας 185 χλμ/ώρα, ως κυκλώνας κατηγορίας 3.

Ο κυκλώνας κινείται βορειοδυτικά με ταχύτητα μόλις 4 χλμ/ώρα και αναμένεται να συνεχίσει την πορεία αυτή προτού κατευθυνθεί βορειοανατολικά, προς τα ηπειρωτικά, διασχίζοντας το κεντροδυτικό τμήμα του Μεξικού στα μέσα της εβδομάδας.

Οι αρχές είπαν πως ο Simon θα μπορούσε να προκαλέσει απειλητικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σε τμήματα των ακτών του Ειρηνικού.

Το ύψος της βροχής από τον κυκλώνα αναμένεται να φθάσει τα 5-10 εκατοστά στις παράκτιες περιοχές στο νοτιοδυτικό και δυτικο-κεντρικό Μεξικό, ενώ κατά τόπους θα μπορούσε να φθάσει τα 15-20 εκατοστά σε τμήματα των Χαλίσκο και Σιναλόα.

Το Κέντρο Κυκλώνων του Μεξικού ανέφερε πως μεμονωμένα οι βροχές θα μπορούσαν να φθάσουν τα 76 εκατοστά σε τμήματα των πολιτειών Μιτσοακάν, Κολίμα και Χαλίσκο.

Πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμοι

Στην πόλη Τσιχουατλάν, στο Χαλίσκο, κοντά στα σύνορα με την Κολίμα, η αυξανόμενη στάθμη των υδάτων στον ποταμό Μαραμπάσκο είχε ως αποτέλεσμα ο μεξικανικός στρατός, η Πολιτική Προστασία και ο Ερυθρός Σταυρός να οργανώσουν περιπολίες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πλημμύρισαν δρόμοι και συνοικίες σε χαμηλότερο υψόμετρο.

Στην πόλη-λιμάνι Μανσανίγιο, στην πολιτεία Κολίμα, κάτοικοι περπατούσαν μέσα σε πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμους, ενώ μέλη του πολεμικού ναυτικού βοηθούσαν στην απομάκρυνση των υδάτων.

«Τα πάντα πλημμύρισαν», δήλωσε η κάτοικος Μαρία Έλενα Βάσκες μέσα από το σπίτι της, έχοντας γυρίσει τα μπατζάκια του παντελονιού της καθώς το νερό είχε καλύψει τους αστραγάλους της.

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