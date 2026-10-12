Συμφωνία Τραμπ–Πούτιν: Μια συμβολική νίκη για τη Μόσχα, χωρίς εγγυήσεις για την Ουκρανία

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Μια συμβολική νίκη για τον Βλαντίμιρ Πούτιν αποτελεί η συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά, καθώς δίνει στον Ρώσο πρόεδρο τη δυνατότητα να εμφανιστεί ως συνομιλητής της Ουάσινγκτον, παρά τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Την ώρα που ο πόλεμος εξακολουθεί να μαίνεται και οι προσπάθειες για ειρηνευτική διευθέτηση παραμένουν αβέβαιες, η επανέναρξη της ενεργειακής συνεργασίας προσφέρει στη Μόσχα ένα σημαντικό διπλωματικό πλεονέκτημα, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός συμβιβασμός για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Το πολιτικό όφελος για τον Πούτιν ενδέχεται να αποδειχθεί σημαντικότερο από τα άμεσα οικονομικά έσοδα της συμφωνίας. Η Μόσχα μπορεί να παρουσιάσει την εξέλιξη ως ένδειξη ότι η διεθνής απομόνωση της Ρωσίας δεν εμποδίζει τη σύναψη συμφωνιών με τις ΗΠΑ, ούτε αποκλείει την επανέναρξη ενεργειακών συναλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο, το Κρεμλίνο ενισχύει την εικόνα ότι διατηρεί τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται απευθείας με την Ουάσινγκτον, αποκομίζοντας οφέλη χωρίς να έχει δεσμευτεί για συγκεκριμένες παραχωρήσεις στο ουκρανικό ζήτημα.

Παράλληλα, η συμφωνία δημιουργεί ένα ακόμη πεδίο τριβής μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας. Το Κίεβο ανησυχεί ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις ρωσικών ενεργειακών προϊόντων μπορούν να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας, την ώρα που η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις της. Την ίδια στιγμή, η απευθείας συνεννόηση Τραμπ–Πούτιν ενισχύει τις ανησυχίες ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη κινδυνεύουν να βρεθούν στο περιθώριο κρίσιμων αποφάσεων που αφορούν την ασφάλεια και το μέλλον της περιοχής.

Η συμβολική διάσταση της συμφωνίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς συνδέεται με την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ωστόσο, οι ασαφείς όροι της συμφωνίας και οι καταγγελίες του Κιέβου για νέες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την πρόθεση της Μόσχας να τηρήσει οποιαδήποτε δέσμευση. Εάν η Ρωσία εξασφαλίσει οικονομικά και διπλωματικά οφέλη χωρίς αντίστοιχη αποκλιμάκωση, το πολιτικό αποτέλεσμα θα είναι ευνοϊκό για το Κρεμλίνο, ανεξάρτητα από το πραγματικό οικονομικό μέγεθος της συμφωνίας.

Νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές – «Όλο και πιο σαφές ότι η Ρωσία δεν θέλει εκεχειρία»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι τελευταίες εξελίξεις καθιστούν «όλο και πιο σαφές» πως η Ρωσία δεν επιθυμεί να αποδεχθεί την προτεινόμενη ενεργειακή εκεχειρία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα έπληξε έξι ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, υπονομεύοντας τις προσδοκίες για προσωρινή έστω αποκλιμάκωση.

«Αυτό συμβαίνει όταν η Ρωσία διαβλέπει την προοπτική υψηλότερων εσόδων για την πολεμική της μηχανή», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συνδέοντας τη στάση του Κρεμλίνου με τα οικονομικά οφέλη που θα μπορούσε να αποκομίσει από την ενεργειακή συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Thank you to António Costa @eucopresident, Ursula von der Leyen @vonderleyen, and all EU member states for adopting a new EU sanctions package targeting Russia’s military-industrial complex. It is increasingly evident that Russia is unwilling to accept an energy ceasefire… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2026

Την Κυριακή, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ήδη καταγγείλει τη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών στόχων, μεταξύ των οποίων και μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η κρατική ουκρανική εταιρεία φυσικού αερίου Naftogaz ανακοίνωσε ότι εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή του Χαρκόβου δέχθηκαν πλήγμα από drone. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο εκδηλώθηκε πυρκαγιά και προκλήθηκαν ζημιές σε κρίσιμο εξοπλισμό.

«Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές εξαρτήματα ζωτικής σημασίας», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σεργκίι Φεντορένκο.

Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι επανήλθε στο ζήτημα, επισημαίνοντας ότι τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνέχισαν να εισέρχονται στον ουκρανικό εναέριο χώρο, πάνω από το Κίεβο και άλλες πόλεις. Όπως ανέφερε, η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε πολλά από αυτά, αποτρέποντας ακόμη μεγαλύτερες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές.

«Προς το παρόν, αυτή είναι η απάντηση του Πούτιν στον Τραμπ», σχολίασε ο Ουκρανός πρόεδρος, αμφισβητώντας την αξιοπιστία των ρωσικών προθέσεων.

Large fire at the CHP-5 power plant in Kharkiv after a reported Russian strike on 11 October.



President Zelenskyy confirmed the attack on the city’s energy infrastructure, hours after President Trump announced an “energy ceasefire.”



Local reports noted injuries. The plant is a… pic.twitter.com/pFIHMdRlRp — Defense News IN (@DefenseNewsIN) October 12, 2026

Ο αιφνιδιασμός Ζελένσκι και οι ασάφειες γύρω από την εκεχειρία

Η ανακοίνωση της ενεργειακής εκεχειρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε ερωτήματα στο Κίεβο, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν είχε προηγηθεί ενημέρωσή του για τη συμφωνία. Σε συνέντευξή του στο Axios, ο Ζελένσκι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ανακοίνωση της εκεχειρίας ήταν είδηση για μένα».

Παρά την έκπληξή του, ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συμφωνία περιορίζει τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές. «Αν ο πρόεδρος Τραμπ διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία με τον Πούτιν, παρακαλούμε να μας πείτε πότε ξεκινά η εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι και θα τη δεχτούμε», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν άμεσα τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών, προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να υπάρξουν παραβιάσεις της συμφωνίας.

Ωστόσο, η ρωσική πλευρά δεν έχει αποσαφηνίσει πλήρως τους όρους της ενδεχόμενης εκεχειρίας. Το Κρεμλίνο ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι σχετικές επαφές συνεχίζονται και ότι θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες αργότερα. Παράλληλα, απέφυγε να διευκρινίσει εάν η συμφωνία θα αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένες ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως τα διυλιστήρια πετρελαίου.

Η έλλειψη σαφών όρων ενισχύει τις επιφυλάξεις του Κιέβου, καθώς οι προηγούμενες προσπάθειες για προσωρινή αποκλιμάκωση έχουν αποδειχθεί εύθραυστες. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, οι πρωτοβουλίες για κατάπαυση του πυρός έχουν επανειλημμένα προσκρούσει στην έλλειψη εμπιστοσύνης και στη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το Κρεμλίνο απορρίπτει την πρόταση για εκεχειρία 60 ημερών

Την ίδια ώρα, η Μόσχα απορρίπτει την πρόταση του Ζελένσκι για γενική κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, η οποία θα έδινε στην Ουκρανία τη δυνατότητα να οργανώσει προεδρικές εκλογές.

«Παρακαλώ πείτε στον Πούτιν να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες συνολικής εκεχειρίας, 60 ημέρες και θα οργανώσουμε εκλογές», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στην εκπομπή «This Week» του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου ABC.

Η απάντηση του Κρεμλίνου ήταν αρνητική. Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν επιδιώκει μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, αλλά μια συνολική και μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία.

«Δεν επιθυμούμε κατάπαυση του πυρός. Επιθυμούμε μακροπρόθεσμη ειρήνη και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να την επιτύχουμε», δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters.

Η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις επανειλημμένες πιέσεις της Ρωσίας προς την Ουκρανία για τη διεξαγωγή εκλογών. Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι η απουσία εκλογικής διαδικασίας θέτει ζήτημα νομιμοποίησης της ηγεσίας Ζελένσκι, ενώ η ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών υπό στρατιωτικό νόμο.

Παράλληλα, ο Πεσκόφ ανέφερε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να δώσει εντολή για την αποφυγή επιθέσεων την ημέρα των εκλογών, εφόσον το Κίεβο επιθυμεί πράγματι να τις πραγματοποιήσει. Η δήλωση αυτή, ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε από δέσμευση για ευρύτερη ή μακροχρόνια κατάπαυση του πυρός.

Η Ευρώπη απέναντι στη συμφωνία Τραμπ–Πούτιν

Οι εξελίξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο και το ζήτημα της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Την ώρα που το κόστος των καυσίμων εξακολουθεί να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στη διατήρηση της πίεσης προς τη Μόσχα και εκφράζει επιφυλάξεις για τη συμφωνία Τραμπ–Πούτιν σχετικά με το ρωσικό ντίζελ.

Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών έχουν προειδοποιήσει ότι τέτοιου είδους διμερείς συνεννοήσεις ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διατλαντική ενότητα, υποστηρίζοντας ότι η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Την ίδια στιγμή, η εξέλιξη αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις ΗΠΑ και Ευρώπης ως προς τη διαχείριση των οικονομικών σχέσεων με τη Μόσχα.

Το δίλημμα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παραμένει σύνθετο: Από τη μία πλευρά, η ενεργειακή ασφάλεια και η συγκράτηση του κόστους ζωής αποτελούν άμεσες προτεραιότητες· από την άλλη, η επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία αντιμετωπίζεται υπό το πρίσμα των κυρώσεων, της ασφάλειας και της συνεχιζόμενης εισβολής στην Ουκρανία.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο η Ευρώπη διαθέτει επαρκείς εναλλακτικές πηγές προμήθειας και ανταγωνιστικές τιμές, αλλά και εάν μπορεί να συνδυάσει τη γεωπολιτική πίεση προς το Κρεμλίνο με ουσιαστική προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων από το ενεργειακό κόστος.

Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία Ουάσινγκτον–Μόσχας δεν εγγυάται από μόνη της ούτε την αποκλιμάκωση του πολέμου ούτε τη μείωση των τιμών των καυσίμων. Οι νέες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις υπογραμμίζουν ότι η αποτελεσματικότητα της ενεργειακής εκεχειρίας παραμένει αβέβαιη, ενώ η προοπτική μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας εξακολουθεί να προσκρούει στις βαθιές διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Για τον Πούτιν, ωστόσο, το συμβολικό αποτύπωμα της συμφωνίας είναι ήδη σημαντικό: Η Ρωσία εμφανίζεται ξανά ως συνομιλητής των ΗΠΑ, αποκτά τη δυνατότητα να αποκομίσει οικονομικά και διπλωματικά οφέλη και ενισχύει τη θέση της σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος παραμένει σε εξέλιξη. Το κατά πόσο αυτή η συμβολική επιτυχία θα μετατραπεί σε μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλεονέκτημα θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή της συμφωνίας, τη στάση της Ουάσινγκτον και την πορεία των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

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