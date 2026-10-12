Η Ευρώπη επιμένει στη σκληρή γραμμή κατά της Μόσχας, παρά το ενεργειακό κόστος – Απορρίπτει τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν

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Την ώρα που οι τιμές των καυσίμων πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στη σκληρή γραμμή απέναντι στη Μόσχα και επικρίνει τη συμφωνία Τραμπ–Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Η στάση αυτή επαναφέρει το κρίσιμο ερώτημα, πόσο κοστίζει η επιμονή στην ενεργειακή απομόνωση της Ρωσίας και κατά πόσο η πολιτική των κυρώσεων συμβαδίζει με την ανάγκη για προσιτή ενέργεια;

Η συμφωνία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ προειδοποιούν ότι η συμφωνία υπονομεύει τη διατλαντική ενότητα και επιμένουν πως η πίεση προς τη Μόσχα πρέπει να ενισχυθεί.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή στάση αναδεικνύει και μια δύσκολη αντίφαση: Ενώ η ενεργειακή ασφάλεια και το κόστος ζωής αποτελούν άμεσες προτεραιότητες για τους Ευρωπαίους πολίτες, οι κυβερνήσεις της ΕΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την ενεργειακή συνεργασία με τη Ρωσία πρωτίστως μέσα από το πρίσμα των κυρώσεων και της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.

Η επιμονή αυτή γεννά ερωτήματα για το αν η Ευρώπη διαθέτει επαρκείς εναλλακτικές λύσεις, αν έχει εξασφαλίσει ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας και αν η στρατηγική της συνοδεύεται από μια πειστική απάντηση στο οικονομικό κόστος που επωμίζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, η συμφωνία Ουάσιγκτον–Μόσχας δεν εγγυάται από μόνη της αποκλιμάκωση των τιμών. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο η ευρωπαϊκή πολιτική μπορεί να συνδυάσει την πίεση προς τη Ρωσία με την ενεργειακή επάρκεια και την οικονομική προστασία των πολιτών της.

Η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συμφωνία προβλέπει ότι η Μόσχα θα διαθέσει άμεσα 300.000 τόνους ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές, επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και ακόμη ένα εκατομμύριο τόνους στη συνέχεια.

Για τη διευκόλυνση της συμφωνίας, η Ουάσιγκτον προχώρησε σε ευρεία εξαίρεση από τις κυρώσεις για το ρωσικό ντίζελ έως τον Απρίλιο του 2027, προκαλώντας ανησυχία στην Ουκρανία και μεταξύ των συμμάχων της.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών πιέσεων στις διεθνείς αγορές καυσίμων. Ωστόσο, η πραγματική επίδρασή της στις τιμές παραμένει αμφισβητούμενη, καθώς Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι πρόσθετες ποσότητες δεν θα έχουν απαραίτητα ουσιαστικό αντίκτυπο.

Κάλας: «Πρέπει να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία»

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να πιέζει τη Μόσχα.

«Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας, αλλά το μήνυμά μας είναι σαφές: αν θέλουμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο, ο μόνος τρόπος για να το πετύχουμε είναι να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία», δήλωσε τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο.

«Η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό», πρόσθεσε.

Η Κάλας κάλεσε τον Λευκό Οίκο να εφαρμόσει το νομοσχέδιο που προωθούσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, το οποίο προβλέπει εκτεταμένες κυρώσεις και δασμούς κατά της Μόσχας. Ωστόσο, η εφαρμογή του νόμου παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του Αμερικανού προέδρου.

«Αν εφάρμοζαν το νομοσχέδιο Γκράχαμ, θα μπορούσαμε πραγματικά να ασκήσουμε τέτοια πίεση, ώστε η Ρωσία να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε.

Οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις και η επιμονή στις κυρώσεις

Η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Έλεν ΜακΈντι, χαρακτήρισε τη συμφωνία Τραμπ–Πούτιν «ανησυχητική», επιμένοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει τη στρατηγική που εφαρμόζει εδώ και χρόνια.

Τη Δευτέρα, η Ένωση υιοθέτησε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επέκταση του καταλόγου κυρώσεών της, στοχοποιώντας περισσότερα από 1.600 πρόσωπα και οντότητες που κατηγορούνται ότι υποστηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια. Περισσότερα από τα μισά συνδέονται με την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επανεστιάσουμε και να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για τη διατήρηση της πίεσης στη Ρωσία», δήλωσε η Ιρλανδή υπουργός.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, καθώς, όπως είπε, η επίτευξη των στόχων της δεν είναι δυνατή χωρίς την αμερικανική υποστήριξη.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, εξέφρασε τη λύπη της για τη συμφωνία και κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να αυξήσουν τη στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία.

«Λυπάμαι πολύ για αυτή τη συμφωνία. Ελπίζω να μην τεθεί σε ισχύ», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν την πολιτική τους ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ενισχύοντας παράλληλα την πίεση προς τη Μόσχα.

Λιθουανία: Η συμφωνία δεν βοηθά ούτε τις τιμές ούτε τη δυτική ενότητα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, άσκησε επίσης έντονη κριτική στη συμφωνία.

«Δεν βοηθά ούτε τις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων ούτε την ενότητα της διατλαντικής κοινότητας», δήλωσε.

«Ο δικός μας τρόπος είναι να αυξήσουμε την πίεση, επειδή ήδη βλέπουμε ότι αυτό αποδίδει. Δεν έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθειά μας, διότι για την Ευρώπη αποτελεί ζωτικό συμφέρον να βοηθήσει την Ουκρανία να αντέξει αυτόν τον χειμώνα», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν τη θέση ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που θεωρούν ότι η συνέχιση της οικονομικής πίεσης προς τη Ρωσία παραμένει απαραίτητη, ακόμη και αν η αμερικανική κυβέρνηση επιλέγει μια διαφορετική προσέγγιση.

Οι τιμές των καυσίμων και ο πόλεμος στο Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, συνέδεσε τη συμφωνία με την εσωτερική πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου μήνα.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο πραγματικός αντίκτυπος της συμφωνίας στις αγορές θα είναι περιορισμένος.

Το Euronews επισημαίνει ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν θεωρείται ευρέως ο βασικός παράγοντας πίσω από τη σημαντική άνοδο των τιμών των καυσίμων, γεγονός που έχει αυξήσει την πολιτική πίεση προς τον Τραμπ.

Επομένως, η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αντιμετώπισης των πιέσεων στην αγορά ενέργειας, χωρίς να είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.

Ενεργειακή εκεχειρία: Η Ευρώπη εκφράζει επιφυλάξεις

Ο Εσθονός υπουργός υποστήριξε επίσης ότι η ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ο Τραμπ την Κυριακή «δεν λειτουργεί», επικαλούμενος τις συνεχιζόμενες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εκεχειρία φέρεται να έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει αρχικά τα διυλιστήρια πετρελαίου, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντική ανισορροπία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Ουκρανία διαθέτει ένα διυλιστήριο, ενώ η Ρωσία διαθέτει 32 μεγάλα διυλιστήρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Euronews.

Το Κίεβο έχει πραγματοποιήσει συστηματικές επιθέσεις στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία, επιδιώκοντας να περιορίσει τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο και να αποκτήσει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει την αντίδραση του Τραμπ και αποτέλεσαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έναν από τους παράγοντες που οδήγησαν στη συμφωνία του με τον Πούτιν.

Η Κάλας υπογράμμισε τη σημασία της ενέργειας ενόψει του χειμώνα, επισημαίνοντας ότι μια εκεχειρία δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα διυλιστήρια.

«Είναι σημαντικό να μην αφορά μόνο τα διυλιστήρια, όπου η Ουκρανία έχει ένα και η Ρωσία πολλά. Αυτό είναι αναμφίβολα προς όφελος των Ρώσων», δήλωσε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εκεχειρία έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει αρχικά τα διυλιστήρια πετρελαίου, γεγονός που θα την καθιστούσε εξαιρετικά άνιση. Η Ουκρανία διαθέτει μόλις ένα διυλιστήριο, ενώ η Ρωσία έχει 32 μεγάλα διυλιστήρια.

«Στο πλευρό της Ουκρανίας», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς

«Στέκουμε στο πλευρό της Ουκρανίας. Στην “ενεργειακή εκεχειρία” του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη απαντήσει πολύ καλά ο Πούτιν», δήλωσε πριν από λίγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά το τέλος των διαβουλεύσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU).

Ο κ. Μερτς ανακοίνωσε ακόμη ότι το κόμμα του θα εισηγηθεί μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στο ελάχιστο επίπεδο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τάχθηκε κατά της εκλογής αξιωματούχων της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) με ψήφους Χριστιανοδημοκρατών.

«Στέκουμε στο πλευρό της Ουκρανίας. Στην “ενεργειακή εκεχειρία” του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη απαντήσει πολύ καλά ο Πούτιν: η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία», δήλωσε ο κ. Μερτς και σημείωσε ότι το Βερολίνο «έλαβε γνώση» της συμφωνίας ΗΠΑ-Ρωσίας για το πετρέλαιο, «αλλά για εμάς είναι εκτός συζήτησης». Η Ευρώπη «βασίζεται σε κυρώσεις», τόνισε ο καγκελάριος.

Αναφερόμενος στις τιμές της ενέργειας και στην επιβάρυνση των πολιτών ενόψει του χειμώνα, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι το CDU αποφάσισε να εισηγηθεί στην κυβέρνηση μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας για όλους στο ελάχιστο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όριο.

«Χωρίς ανάπτυξη, το CDU δεν μπορεί να έχει επιτυχία στις εκλογές. Και η φορολογική ελάφρυνση είναι απαραίτητη: Ο φόρος της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να μειωθεί, καθώς το CDU έχει εδώ πρόβλημα αξιοπιστίας. Θα έπρεπε μάλιστα το μέτρο να είχε εφαρμοστεί εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο καγκελάριος και αρχηγός του CDU και πρόσθεσε ότι με αυτή την παρέμβαση «εκπληρώνουμε υπόσχεση που δώσαμε πέρυσι».

«Το περιθώριο που έχουμε στον προϋπολογισμό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ακριβώς για αυτόν τον σκοπό», ανέφερε.

Το διακύβευμα για την Ευρώπη

Η αντιπαράθεση γύρω από τη συμφωνία Τραμπ–Πούτιν αναδεικνύει τη σύγκρουση δύο διαφορετικών προσεγγίσεων: από τη μία, την ευρωπαϊκή επιμονή στη συνέχιση των κυρώσεων ως μέσο πίεσης προς τη Μόσχα και, από την άλλη, την αμερικανική προσπάθεια να εξασφαλιστούν πρόσθετες ποσότητες καυσίμων μέσω μιας συμφωνίας με τη Ρωσία.

Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο η συνέχιση των κυρώσεων μπορεί να συνδυαστεί με την ανάγκη για προσιτές τιμές ενέργειας και με τη διατήρηση της δυτικής ενότητας.

Η ΕΕ επιμένει ότι η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να ενισχυθεί, ενώ οι επιφυλάξεις της απέναντι στην ενεργειακή συμφωνία αντανακλούν την ανησυχία ότι μια διαφορετική αμερικανική προσέγγιση μπορεί να αποδυναμώσει την κοινή στρατηγική της Δύσης.

Την ίδια στιγμή, η αποτελεσματικότητα της συμφωνίας ως προς τη μείωση των τιμών των καυσίμων παραμένει ανοιχτό ζήτημα, καθώς η άνοδος των τιμών αποδίδεται σε ευρύτερους γεωπολιτικούς παράγοντες, με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στο Ιράν.

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