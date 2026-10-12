Μετά τον Ρούμπιο, έρχεται και ο Βανς στην Αθήνα

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Μετά τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς φαίνεται ότι… ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επίσης πιθανός υποψήφιος για την Προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2028 αναμένεται να μεταβεί στην Ελλάδα το Φεβρουάριο, ώστε να συμμετάσχει στο 1ο Breitbart Europe Summit, το οποίο διοργανώνεται από το γνωστό υπερσυντηρητικό αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Breitbart News Network – και από τα αγαπημένα ΜΜΕ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το θεωρεί ως «πυλώνα» του κινήματος MAGA.

Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του Breitbart, η σύνοδος θα έχει ως κεντρική θεματική τις «Δυτικές συμμαχίες και στρατηγική σύγκλιση» και φιλοδοξεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να αποτελέσει ένα νέο πεδίο διαλόγου για το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων και τη συνεργασία των δυτικών συμμάχων σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον με κεντρικό ομιλητή να αναμένεται να είναι ο Τζέι Ντι Βανς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Breitbart Europe Summit θα συμμετάσχουν – άρα θα έλθουν στην Αθήνα – Αμερικανοί γερουσιαστές, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανώτεροι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, καθώς και κορυφαία στελέχη της αμερικανικής επιχειρηματικής σκηνής, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο διευθυντής του γραφείου του Breitbart στην Ουάσινγκτον, Μάθιου Μπόιλ έχει κάνει συνεντεύξεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η πιθανή παρουσία του Βανς στην Αθήνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αυτός και ο Ρούμπιο θεωρούνται ως οι «εκλεκτοί» του Τραμπ για να τον διαδεχθούν στον Λευκό Οίκο. Άλλωστε, η ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα αντιμετωπίστηκε – εκτός των άλλων – και ως μια ευκαιρία για ένα ιδανικό photo-op για πιθανή υποψηφιότητά του (με φόντο τον Παρθενώνα).

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