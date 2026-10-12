CNN: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει την Γκιλφόιλ – Προσεκτικό «άδειασμα» από Βανς

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, λόγω δημοσιευμάτων για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Η Γκιλφόιλ κατηγορείται ότι ζήτησε χρήματα σε αντάλλαγμα για παροχή πρόσβασης σε στελέχη της κυβέρνησης και ότι αποδέχτηκε δώρα πριν από την επικύρωση του διορισμού της.

Ο δωρητής Έρικ Ντέτερς κατήγγειλε ότι η πρέσβειρα του ζήτησε 100.000 δολάρια μέσω μηνυμάτων για την εξόφληση προσωπικών της υποχρεώσεων, ισχυρισμούς τους οποίους η ίδια αμφισβητεί.

Ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν δυσαρέσκεια για τις καταγγελίες, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει σύντομα για το μέλλον της Γκιλφόιλ στη θέση της πρέσβειρας.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων σχετικά με ανάρμοστη συμπεριφορά της, όπως ανέφερε στο CNN πηγή που είναι ενήμερη για το θέμα.

Ο Τραμπ παρακολουθεί τα ρεπορτάζ που ισχυρίζονται ότι η Γκιλφόιλ, η οποία ήταν αρραβωνιασμένη με τον πρωτότοκο γιο του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, για τέσσερα χρόνια, δέχτηκε πλούσια δώρα ως πρέσβειρα και ζήτησε χρήματα σε αντάλλαγμα για την παροχή πρόσβασης σε στελέχη της κυβέρνησης πριν από την επικύρωση του διορισμού της. Τα δημοσιεύματα έχουν εξοργίσει ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης, ιδίως επειδή ήρθαν στο φως την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρισκόταν σε επίσκεψη στην Αθήνα για μια ομιλία υψηλού προφίλ σχετικά με τη δυτική δημοκρατία, την οποία πραγματοποίησε στην Πνύκα.

Ο Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει σύντομα αν θα απολύσει την Γκιλφόιλ, ανέφερε η πηγή. Ο πρόεδρος δεν υπερασπίστηκε την Γκιλφόιλ όταν ρωτήθηκε από το CNN σχετικά με τις κατηγορίες την Παρασκευή. «Μόλις το έμαθα. Κρίμα. Εννοώ, δεν ξέρω», είπε ο Τραμπ. «Μόλις άκουσα λίγα πράγματα γι’ αυτό. Δεν ξέρω και πολλά, αλλά ήταν πάντα πολύ ευγενική». Υπενθυμίζεται ότι ο Έρικ Ντέτερς, δωρητής του Τραμπ, δήλωσε ότι η Γκίλφοιλ του ζήτησε μέσω μηνύματος κειμένου να της μεταφέρει 100.000 δολάρια για να εξοφλήσει μια κάρτα American Express λίγες ημέρες πριν από την επικύρωση του διορισμού της από τη Γερουσία.

Ο Ντέτερς τελικά δεν μεταβίβασε τα χρήματα στη Γκίλφοιλ, λέγοντας ότι δεν διέθετε το απαραίτητο ρευστό εκείνη τη στιγμή. Δικηγόρος της πρέσβειρας δήλωσε στη Wall Street Journal ότι η Γκιλφόιλ αμφισβήτησε την αυθεντικότητα των μηνυμάτων. Η ίδια αρνήθηκε την περασμένη εβδομάδα ενώπιον αξιωματούχων της κυβέρνησης ότι έστειλε τα μηνύματα, σύμφωνα με την πηγή που έχει γνώση του θέματος. Η Γκιλφόιλ παραμένει στενή φίλη της οικογένειας Τραμπ. Μετά τον χωρισμό της από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, της ανατέθηκε η προνομιακή θέση της πρέσβειρας στην Ελλάδα.

Σύμμαχοι του προέδρου και του γιου του δήλωσαν στο CNN ότι θεωρούν το περιστατικό ενοχλητικό, αν και δεν είναι σαφές αν θα υπάρξουν συνέπειες για την Γκιλφόιλ. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι δεν είναι ευχαριστημένος όταν οι σύμμαχοί του αποκομίζουν κέρδη από τη σχέση τους μαζί του. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απέφυγε την Παρασκευή να εκφέρει κρίση σχετικά με το αν θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για την Γκιλφόιλ, δηλώνοντας ότι αρνείται να «κρίνει τους ανθρώπους στο δικαστήριο της κοινής γνώμης».

Όμως, ο αντιπρόεδρος δήλωσε ότι, γενικά, αισθάνεται άβολα με τα συστήματα «πρόσβασης έναντι αμοιβής». «Φυσικά δεν μου αρέσει να πουλάει κανείς πρόσβαση σε άλλο κυβερνητικό αξιωματούχο, πόσο μάλλον σε υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο», είπε και προσέθεσε με νόημα: «Ας δούμε ποια είναι η αλήθεια. Και προφανώς, αν συνέβη κάτι κακό, τότε οι άνθρωποι πρέπει να υποστούν τις συνέπειες».

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