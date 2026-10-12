BBC: Στο μικροσκόπιο η περιουσία του Αμπράμοβιτς – Ο ρόλος κυπριακής εταιρείας και οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή

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Στο επίκεντρο δημοσιογραφικής έρευνας του BBC βρίσκεται η διαχείριση της περιουσίας του Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Στην υπόθεση μάλιστα εμπλέκονται και εταιρείες με έδρα την Κύπρο και συναλλαγές που εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση περιουσιακών στοιχείων του Ρώσου δισεκατομμυριούχου.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, έγγραφα και ηλεκτρονική αλληλογραφία που διέρρευσαν από την κυπριακή εταιρεία παροχής εταιρικών υπηρεσιών MeritServus έδειξαν στοιχεία για τον τρόπο που οργανώνονταν και διαχειρίζονταν επενδύσεις και περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Αμπράμοβιτς.

Στα περιουσιακά στοιχεία του Αμπράμοβιτς που εξετάστηκαν, περιλαμβάνονται πολυτελείς κατοικίες, ιδιωτικά αεροσκάφη και υπερπολυτελή γιοτ.

Σύμφωνα με το BBC, περιουσιακά στοιχεία αξίας 672 εκατομμυρίων δολαρίων φέρονται να απουσίαζαν από εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, έπειτα από αλλαγές στα σχετικά έγγραφα.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε επίσης η Kravin Investments, εταιρεία η οποία, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα, διέθετε κεφάλαια σχεδόν δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2003. Το δίκτυο κάνει λόγο για παρεμβάσεις συνεργατών του πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι σε οικονομικά αρχεία και σε έγγραφα με αναδρομικές ημερομηνίες, τα οποία φέρονται να επηρέαζαν την παρουσίαση της ιδιοκτησίας των κεφαλαίων και των σχετικών φορολογικών δεδομένων.

Η εμπλοκή Κυπριακών εταιριών

Παράλληλα, ξεχωριστή έρευνα του BBC, που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2025, εξέτασε τη διαχείριση πολυτελών γιοτ μέσω εταιρικών σχημάτων και τον ρόλο της κυπριακής Blue Ocean Yacht Management. Το δημοσίευμα διερεύνησε κατά πόσο συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρακτικές επέτρεψαν την αποφυγή καταβολής σημαντικών ποσών σε φόρους.

Οι αποκαλύψεις επαναφέρουν στο προσκήνιο ζητήματα διαφάνειας στη διαχείριση μεγάλων περιουσιών, αλλά και τον ρόλο των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων σε διεθνές επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο Αμπράμοβιτς έχει αρνηθεί ότι απέφυγε παράνομα την καταβολή φόρων ή ότι απέκρυψε την περιουσία του, υποστηρίζοντας ότι ενεργούσε με βάση επαγγελματικές νομικές και φορολογικές συμβουλές.

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