Γερμανία: Drones, έφιπποι αστυνομικοί και ελικόπτερα ψάχνουν πούμα που κυκλοφορεί ελεύθερο στη Βαυαρία

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Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε την επέκταση των ερευνών για τον εντοπισμό ενός πιθανού αρπακτικού αιλουροειδούς ή των ιχνών του στην περιοχή Έρντινγκ της Βαυαρίας, στη νότια Γερμανία, γνωστοποιώντας ότι στις επιχειρήσεις συμμετέχει πλέον και ειδική έφιππη αστυνομική μονάδα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έφιππη μονάδα επιχειρεί στην περιοχή Νότσινγκερ Μος και στις γύρω εκτάσεις, όπου κυνηγός κατέγραψε αργά το βράδυ της περασμένης Τρίτης, με συσκευή νυχτερινής όρασης, ένα αιλουροειδές.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το ζώο ενδέχεται να είναι πούμα, γνωστό και ως «ορεινό λιοντάρι».

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι έφιπποι αστυνομικοί μπορούν να κινούνται αποτελεσματικότερα μέσα στο φυσικό καταφύγιο και να προσεγγίζουν σημεία που δεν είναι εύκολα προσβάσιμα πεζή ή με οχήματα. Πρόσθεσε επίσης ότι οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν την ταυτότητα του ζώου που εθεάθη στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί πρόσθετα ίχνη, ούτε έχουν καταγραφεί νέες εμφανίσεις του ζώου, ενώ και οι αναφορές των κατοίκων δεν έχουν προσφέρει συγκεκριμένα στοιχεία.

Από τη στιγμή που έγινε η πρώτη παρατήρηση, οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων στο έδαφος, καθώς και με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), ελικοπτέρων και αστυνομικών σκύλων.

Παράλληλα, έχουν εγκατασταθεί νέες κάμερες παρακολούθησης άγριας ζωής στην περιοχή. Ωστόσο, όλες οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδώσει κάποιο αποτέλεσμα.

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