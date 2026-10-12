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12.10.2026 10:13

Η ΕΕ ήθελε influencers… τζάμπα στα Συμβούλια για να τραβήξει «νέο κοινό» – Δεν πάει κανείς ούτε για ένα… story

12.10.2026 10:13
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να φέρει τους influencers στις Συνόδους Κορυφής και να ανοίξει τις πόρτες της σε ένα νεότερο κοινό και να δώσει έναν πιο… social χαρακτήρα στις δραστηριότητές της.

Το σχέδιο, όμως, δεν πήγε και πολύ καλά… Οχι μόνο δεν θα έχουν viral βίντεο, αλλά ούτε και… story -από επαγγελματίες του είδους τουλάχιστον- καθώς η πρωτοβουλία έμεινε στα χαρτιά.

Κανένα από τα 27 κράτη δεν ασχολήθηκε και κανένας influencer δεν ενδιαφέρθηκε για να ασχοληθεί με αυτό.

Έξι Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν στο POLITICO ότι οι χώρες τους δεν είχαν προτείνει κανέναν influencer για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 και 16 Οκτωβρίου.

Ως βασικά εμπόδια αναφέρθηκαν «οργανωτικά προβλήματα και οι περιορισμοί στους προϋπολογισμούς», ενώ ένας διπλωμάτης ήταν πιο ξεκάθαρος: «Δεν υπάρχει καμία διάθεση για κάτι τέτοιο».

Δουλειά στο… τσάμπα, περιορισμένη πρόσβαση και απαγόρευση… ερωτήσεων

Στο να φάνε… άκυρο, βοήθησε και το γεγονός ότι ήθελε να δουλέψουν και τσάμπα, ενώ έπρεπε να δείχνουν και… καλή συμπεριφορά και να μην κράζουν την ΕΕ για αποφάσεις της και στο παρελθόν, μειώνοντας απελπιστικά έτσι τις πιθανότητες να βρουν κάποιον να κάνει την -τσάμπα- δουλειά.

Οι δημιουργοί περιεχομένου θα αποκτούσαν πρόσβαση σε χώρους της έδρας του Συμβουλίου που είναι διαθέσιμοι μόνο σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους, χωρίς όμως να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις σε ηγέτες και υπουργούς. Θα συνοδεύονταν διαρκώς από προσωπικό, ενώ ο αριθμός τους θα περιοριζόταν σε περίπου δέκα ανά εκδήλωση.

Επίσης, δεν θα επιτρεπόταν να πάνε influencers που έχουν σημαντικές εμπορικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες.

Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από δημοσιογράφους, οι οποίοι επισήμαναν ότι οι influencers δεν θα ήταν υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουν ποιος τους πληρώνει. Η Διεθνής Ένωση Τύπου υπενθύμισε στην ΕΕ ότι η δημοσιογραφική δεοντολογία δεν είναι απλώς ένα ακόμη hashtag.

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