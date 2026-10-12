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12.10.2026 08:45

Τουρκία: Συγκλονιστικό βίντεο από τροχαίο με 11 νεκρούς – Οδηγός λεωφορείου έκανε όπισθεν σε εθνική οδό και έπεσε πάνω του φορτηγό

12.10.2026 08:45
turkey_troxaio_new
@nexta_tv

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Σοκαριστικό είναι το βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα με τους 11 νεκρούς και τους 26 τραυματίες που σημειώθηκε στην Τουρκία, όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε λεωφορείο στην περιοχή Ακχισάρ της Μανίσα.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που κατέγραψε κάμερα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ο οδηγός του λεωφορείου σταμάτησε λίγο μετά από στροφή στον αυτοκινητόδρομο Γκεμπζέ-Ορχανγκάζι-Σμύρνη και για άγνωστο ακόμα λόγο έκανε όπισθεν.

Αποτέλεσμα ήταν φορτηγό που ακολουθούσε να μην προλάβει να φρενάρει και να πέσει πάνω του με δύναμη.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης οι 11 νεκροί που επέβαιναν στο λεωφορείο ήταν ηλικίας από 58 έως 88 ετών με την έρευνα να εστιάζει και στο αν φορούσαν ζώνες ασφαλείας.

Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί οι τρεις οδηγοί – οι δύο του λεωφορείου και ο οδηγός του φορτηγού – οι οποίοι, όπως φαίνεται φορούσαν ζώνες ασφαλείας και γι αυτό δεν τραυματίστηκαν.

Και οι τρεις οδηγοί υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ τα αποτελέσματα του οποίου ήταν αρνητικά.

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