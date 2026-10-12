Τουρκία: Συγκλονιστικό βίντεο από τροχαίο με 11 νεκρούς – Οδηγός λεωφορείου έκανε όπισθεν σε εθνική οδό και έπεσε πάνω του φορτηγό

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Σοκαριστικό είναι το βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα με τους 11 νεκρούς και τους 26 τραυματίες που σημειώθηκε στην Τουρκία, όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε λεωφορείο στην περιοχή Ακχισάρ της Μανίσα.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που κατέγραψε κάμερα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ο οδηγός του λεωφορείου σταμάτησε λίγο μετά από στροφή στον αυτοκινητόδρομο Γκεμπζέ-Ορχανγκάζι-Σμύρνη και για άγνωστο ακόμα λόγο έκανε όπισθεν.

🔴Manisa’daki feci kaza kamerada 📹 Manisa’nın Akhisar ilçesi yakınlarında tırla çarpışan tur otobüsünün karıştığı kazaya dair EDS kamera kaydı ortaya çıktı. 💥 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı feci trafik kazası anı kameraya yansıdı. https://t.co/6vZApGjatP — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 11, 2026

Αποτέλεσμα ήταν φορτηγό που ακολουθούσε να μην προλάβει να φρενάρει και να πέσει πάνω του με δύναμη.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης οι 11 νεκροί που επέβαιναν στο λεωφορείο ήταν ηλικίας από 58 έως 88 ετών με την έρευνα να εστιάζει και στο αν φορούσαν ζώνες ασφαλείας.

🚨 Bus overturns after collision in Turkey: 11 killed, 27 injured The accident occurred on the highway from Bursa to Izmir in Turkey’s Manisa province. One of the injured is in critical condition. According to NTV, the bus collided with a truck and overturned. The injured were taken to hospitals. Traffic on the affected section of the highway came to a near standstill following the crash. October 11, 2026

Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί οι τρεις οδηγοί – οι δύο του λεωφορείου και ο οδηγός του φορτηγού – οι οποίοι, όπως φαίνεται φορούσαν ζώνες ασφαλείας και γι αυτό δεν τραυματίστηκαν.

Και οι τρεις οδηγοί υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ τα αποτελέσματα του οποίου ήταν αρνητικά.

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