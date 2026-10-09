Μεσογείων: Βίντεο με τους επικίνδυνους ελιγμούς του οδηγού λεωφορείου που πέρασε δύο κόκκινα φανάρια και συνελήφθη

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Τρόμο προκαλούν οι επικίνδυνοι ελιγμοί του 65χρονου οδηγού αστικού λεωφορείου στη λεωφόρο Μεσογείων που καταγράφηκαν σε βίντεο, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση και τη σύλληψή του.

Στο βίντεο φαίνεται να πραγματοποιεί απότομες και επικίνδυνες εναλλαγές λωρίδων κυκλοφορίας, ενώ παραβιάζει διαδοχικά δύο ερυθρούς σηματοδότες, προκαλώντας άμεσο κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Χαλανδρίου.

Το βιντεοληπτικό υλικό εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, στο πλαίσιο ερευνών για τον εντοπισμό επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών που καταγράφονται και δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Οι αστυνομικοί εξέτασαν το υλικό και ταυτοποίησαν τον 65χρονο ως τον οδηγό του λεωφορείου, προχωρώντας στη σύλληψή του.



Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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