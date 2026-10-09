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09.10.2026 16:09

Επίθεση σε 32χρονο από νεοναζί στην Ελευσίνα: «Μου είπαν ότι με διάλεξαν γιατί είμαι αριστερός και αντιρατσιστής»

09.10.2026 16:09
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Σαν μνήμη από το ζοφερό παρελθόν, που ελπίζαμε ότι έχουμε αφήσει πίσω, ήρθε η είδηση ότι 32χρονος δέχθηκε δολοφονική επίθεση από νεοναζί στην Ελευσίνα.

Οι δράστες επιτέθηκαν στο θύμα κάτω από το σπίτι του το μεσημέρι της Πέμπτης ( 7/10), καταφέροντας του δύο πλήγματα στην κοιλιά και τον θώρακα. Ο 32χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνειο Νοσοκομείο

Ο 32χρονος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Mega News, επισήμανε ότι οι δράστες του συστήθηκαν ως φασίστες. «Ξεκίνησαν να μου λένε ότι είμαστε οι τάδε φασίστες και εδώ είμαστε εμείς και κάτι τέτοια. Δεν θεωρούσα ότι έχουν έρθει για δολοφονική επίθεση, αλλά για να φωνάξουν και να φανούν». 

Ο ένας του επιτέθηκε, αλλά ο 32χρονος κατάφερε να αμυνθεί, τότε ο φασίστας άρχισε να φωνάζει στον φίλο του «”σφάξ’ τον”, ούρλιαζε “δώσε τον”». 

Ο 32χρονος επισήμανε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι είχαν δολοφονική διάθεση. «Δεν είχα καν στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή ότι θα προσπαθούσαν να με σκοτώσουν. Θεωρούσα ότι θα κάνουν βλαχομαγκιές. Αλλά είχαν σκοπό, είχαν τα μαχαίρια στα χέρια. Εγώ δεν το είχα υποψιαστεί ότι 16:10 θα έρχονταν να με σκοτώσουν κάτω από το σπίτι μου».

Το θύμα είπε ότι τους ρώτησε γιατί επιτέθηκαν σε εκείνον. «Του ρώτησα “γιατί εμένα;”. Μου είπε: “Εσύ είσαι πολλά χρόνια αριστερός και αντιρατσιστής. Εσένα ξέρουμε, σε σένα ήρθαμε. Αν ξέραμε κάποιον άλλον, θα πηγαίναμε σε άλλον”».

Ο 32χρονος τόνισε ότι η επίθεση που δέχθηκε ακολουθεί το μοτίβο των φασιστικών επιθέσεων των νεοναζί. «Αν θυμάστε και στον Παύλο Φύσσα είχαν πάει 20 άτομα, δεν είχαν πάει δύο. Τους είχε πλακώσει στις μπουνιές και χρειαζόταν να έρθει ο Ρουπακιάς να τον μαχαιρώσει στην κάρδια. Αυτό είναι το μοτίβο των νεοναζί, των θρασύδειλων που λύνουν τις διαφορές τους προσπαθώντας να σκοτώσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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