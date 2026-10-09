Βασίλης Παϊτέρης: Συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη χθες το βράδυ στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας για χρέη προς το Δημόσιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για συσσωρευμένες οφειλές ενός ακινήτου που διατηρεί στην Αγία Βαρβάρα για το οποίο είχε συλληφθεί και πέρυσι τον Σεπτέμβριο.
Ο τραγουδιστής μετήχθη σήμερα στην Ευελπίδων και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.
Διαβάστε επίσης:
Οι αλιείς αποφάσισαν να αναστείλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους
Συνελήφθη 65χρονος οδηγός λεωφορείου που παραβίασε δύο κόκκινα φανάρια στη λεωφόρο Μεσογείων
Γηροκομείο Αθηνών: Από την κατάρρευση στην εξυγίανση και σε νέα πορεία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.