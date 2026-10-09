Βασίλης Παϊτέρης: Συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο

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Ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη χθες το βράδυ στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας για χρέη προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για συσσωρευμένες οφειλές ενός ακινήτου που διατηρεί στην Αγία Βαρβάρα για το οποίο είχε συλληφθεί και πέρυσι τον Σεπτέμβριο.

Ο τραγουδιστής μετήχθη σήμερα στην Ευελπίδων και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.

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