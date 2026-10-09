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09.10.2026 14:01

Γηροκομείο Αθηνών: Από την κατάρρευση στην εξυγίανση και σε νέα πορεία

09.10.2026 14:01
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Σημαντική μείωση των οικονομικών υποχρεώσεων και αύξηση των φιλοξενούμενων καταγράφει το Γηροκομείο Αθηνών, το οποίο επιχειρεί να σταθεροποιήσει τη λειτουργία του και να διευρύνει τις υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων. Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί τέσσερις ανακαινίσεις ξενώνων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο σχεδιασμού που προβλέπει σταδιακή αύξηση της δυναμικότητας προς τους 500 φιλοξενούμενους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για την πορεία της εξυγίανσης, οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίστηκαν από περίπου 56 εκατ. ευρώ σε 24,53 εκατ. ευρώ, όπως αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2025. Η μείωση προσεγγίζει το 56%, ενώ ο αριθμός των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται αυξήθηκε από περίπου 80 σε 185.

Τα μεγέθη αυτά δείχνουν ουσιαστική πρόοδο για ένα ίδρυμα που επί χρόνια δυσκολευόταν να καλύψει ακόμη και βασικές υποχρεώσεις του. Δεν σηματοδοτούν, ωστόσο, την ολοκλήρωση της οικονομικής αποκατάστασης, καθώς το υπόλοιπο των οφειλών παραμένει σημαντικό και απαιτεί συνέχιση της προσπάθειας.

Σταθερή μισθοδοσία και ενίσχυση του προσωπικού

Η σημερινή διοίκηση, με πρόεδρο τον Σπύρο Χαμακιώτη, ανέλαβε τον Οκτώβριο του 2021, ύστερα από ομόφωνη πρόταση των παρατάξεων του Δήμου Αθηναίων. Βασικό εργαλείο της προσπάθειας αποτέλεσε το σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο καταρτίστηκε με τη συνδρομή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών, υιοθετήθηκε από τα συναρμόδια υπουργεία και υπογράφηκε στις 10 Ιανουαρίου 2023.

Ένα από τα ουσιαστικότερα αποτελέσματα αφορά τους εργαζομένους. Η μισθοδοσία αποκαταστάθηκε σε σταθερή μηνιαία βάση και έχει αποπληρωθεί περίπου το 65% των παλαιών οφειλών προς το προσωπικό. Κατά την ίδια περίοδο δεν πραγματοποιήθηκαν απολύσεις, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά περίπου 50%.

Κορωνοϊός: Έκκληση για βοήθεια από το Γηροκομείο Αθηνών - Media

Η ενίσχυση του προσωπικού, παράλληλα με τη μείωση των υποχρεώσεων, αποτελεί θετική ένδειξη για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η ανασυγκρότηση. Για έναν οργανισμό φροντίδας ηλικιωμένων, η οικονομική σταθερότητα έχει πρακτικό αντίκρισμα όταν εξασφαλίζει επαρκή στελέχωση, συνέπεια στις πληρωμές και καλύτερες συνθήκες περίθαλψης.

Το βάρος της προσπάθειας γίνεται σαφέστερο αν ληφθεί υπόψη η προηγούμενη κατάσταση. Ιδιαίτερα την περίοδο 2010–2021, συσσωρευμένα χρέη, προβλήματα μισθοδοσίας, διοικητικές δυσλειτουργίες και ανεπαρκής αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας είχαν θέσει σε αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα του ιδρύματος.

Ανακαινίσεις και περισσότερες θέσεις φροντίδας

Ο επόμενος κύκλος παρεμβάσεων περιλαμβάνει την ανακαίνιση των δέκα ξενώνων φιλοξενίας, τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, την ενίσχυση με εξειδικευμένο προσωπικό και την ανάπτυξη μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου. Οι τέσσερις ανακαινίσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί αποτελούν συγκεκριμένο βήμα προς την επέκταση της φιλοξενίας, χωρίς ο στόχος των 500 θέσεων να αποτελεί ακόμη σημερινή δυνατότητα.

Το Γηροκομείο Αθηνών, που ιδρύθηκε το 1864 και λειτουργεί σε ιδιόκτητη έκταση 55 στρεμμάτων στην Κηφισίας, έχει ως αποστολή τη φροντίδα και την αξιοπρεπή διαβίωση ηλικιωμένων, παρέχοντας υπηρεσίες διαμονής, σίτισης, ιατρικής και νοσηλευτικής υποστήριξης και κοινωνικής μέριμνας.

Η διοίκηση Χαμακιώτη έχει να επιδείξει μια σοβαρή προσπάθεια με μετρήσιμα αποτελέσματα, η οποία δικαιολογεί την αναγνώριση της προόδου. Η συνέχειά της θα κριθεί από την περαιτέρω τακτοποίηση των υποχρεώσεων, την ολοκλήρωση των έργων και τη διατήρηση ποιοτικής φροντίδας καθώς αυξάνονται οι φιλοξενούμενοι. Αυτά είναι τα ζητούμενα για να αποκτήσει το ίδρυμα σταθερή προοπτική και να ανταποκριθεί πληρέστερα στον κοινωφελή του ρόλο.

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