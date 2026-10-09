Θάνατος Μαζωνάκη: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών

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Την απόφαση να δεσμεύσει την περιουσία των δύο γιατρών από το Κολωνάκι, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, πήρε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία είναι υπό έρευνα κα ιγια άλλα τέσσερα αδικήματα.

Ηδη διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία η πολυσέλιδη διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής θυρίδας που διατηρούσαν σε Τράπεζα του Κολωνακίου κοντά στο ιατρείο τους.

Να σημειωθεί πως ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής έστειλε σχετικό έγγραφο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στο Κτηματολόγιο.

Ωστόσο, την ώρα που η κύρια ανάκριση για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η Αρχή ερευνά και τέσσερα αδικήματα με οικονομικό αντικείμενο.

Κατά πληροφορίες στο στόχαστρο της βρίσκεται το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης, της αντιποίησης τους ιατρικού επαγγέλματος, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

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