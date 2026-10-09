search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 14:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2026 13:48

Θάνατος Μαζωνάκη: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών

09.10.2026 13:48
mazonakis giatroi thanatos – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την απόφαση να δεσμεύσει την περιουσία των δύο γιατρών από το Κολωνάκι, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, πήρε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία είναι υπό έρευνα κα ιγια άλλα τέσσερα αδικήματα.

Ηδη διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία η πολυσέλιδη διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής θυρίδας που διατηρούσαν σε Τράπεζα του Κολωνακίου κοντά στο ιατρείο τους.

Να σημειωθεί πως ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής έστειλε σχετικό έγγραφο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στο Κτηματολόγιο.

Ωστόσο, την ώρα που η κύρια ανάκριση για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η Αρχή ερευνά και τέσσερα αδικήματα με οικονομικό αντικείμενο.

Κατά πληροφορίες στο στόχαστρο της βρίσκεται το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης, της αντιποίησης τους ιατρικού επαγγέλματος, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Διαβάστε επίσης:

Αλλάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε αναμένονται τα πρώτα χιόνια

Υπόθεση Μαζωνάκη: Διαψεύδει ο Θεοδωρόπουλος ότι έχει λογαριασμό σε τράπεζα στο εξωτερικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hitler-mussolini
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι πλάκα: Κεντροαριστερός νικητής σε τοπικές εκλογές στο Περού λέγεται… Χίτλερ Μουσολίνι

mouseio-renoir
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γαλλία: Βρέθηκαν οι δύο πίνακες του Ρενουάρ αξίας 10 εκατ. του Ρενουάρ που είχαν κλαπεί – Έξι συλλήψεις

leoforeio_0910_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 65χρονος οδηγός λεωφορείου που παραβίασε δύο κόκκινα φανάρια στη λεωφόρο Μεσογείων

girokomeio-athinon
ΕΛΛΑΔΑ

Γηροκομείο Αθηνών: Από την κατάρρευση στην εξυγίανση και σε νέα πορεία

gerapetritis-
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για Γκιλφόιλ: Αποκλείει την κλήση της στο ΥΠΕΞ – «Δεν υπήρξε απειλή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

mitsotakis tsipras androulakis samaras1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις Οκτωβρίου: Σταθερή η απόσταση ΕΛΑΣ από ΠΑΣΟΚ, τι περιμένει η ΝΔ και τι δείχνουν για το κόμμα Σαμαρά τα πρώτα ευρήματα

ergazomenoi-kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πάνω από 200.000 εργαζόμενοι στην έξοδο υπό τον φόβο αλλαγών στα όρια ηλικίας

vladis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Ντομπρόβσκις αδιαφορεί για την ενεργειακή κρίση: Αρνείται δημοσιονομικές ευελιξίες για Ελλάδα-Ιταλία, προστασία ζήτησε ο Πιερρακάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 14:28
hitler-mussolini
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι πλάκα: Κεντροαριστερός νικητής σε τοπικές εκλογές στο Περού λέγεται… Χίτλερ Μουσολίνι

mouseio-renoir
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γαλλία: Βρέθηκαν οι δύο πίνακες του Ρενουάρ αξίας 10 εκατ. του Ρενουάρ που είχαν κλαπεί – Έξι συλλήψεις

leoforeio_0910_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 65χρονος οδηγός λεωφορείου που παραβίασε δύο κόκκινα φανάρια στη λεωφόρο Μεσογείων

1 / 3