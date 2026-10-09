Αλλάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε αναμένονται τα πρώτα χιόνια

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Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα για χιονοπτώσεις στα ορεινά τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικότερα, δύο διαφορετικά πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός το Σάββατο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στα ανατολικά. Από την Κυριακή, ωστόσο, η κακοκαιρία θα επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα χιονοπτώσεων στα ορεινά.

‘Ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή της Ιταλίας, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο, θα προκαλέσει έντονη αστάθεια, με τα σημαντικότερα φαινόμενα να επικεντρώνονται κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Σάββατο

Ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση, κυρίως στη δυτική χώρα. Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στη δυτική Στερεά, τη δυτική Μακεδονία, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και τα ορεινά της δυτικής Θεσσαλίας.

Την ίδια ώρα, διαφορετική θα είναι η εικόνα στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, χωρίς αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την Παρασκευή, όταν σε ορισμένες περιοχές προβλέπονται μέγιστες τιμές ακόμη και 30 με 31 βαθμών Κελσίου.

Η κακοκαιρία θα ενταθεί από το βράδυ του Σαββάτου και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή, με ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βορειοδυτικά. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ και τοπικά τα 6 μποφόρ, κυρίως στο Ιόνιο.

Κυριακή

Την Κυριακή, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν από το Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως το βόρειο Αιγαίο, επηρεάζοντας και την Αττική. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων. Έντονα φαινόμενα αναμένονται επίσης στη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και τη Μακεδονία, ενώ προς το βράδυ οι καταιγίδες θα ενισχυθούν στο βόρειο Αιγαίο.

Οι ισχυρότερες καταιγίδες εκτιμάται ότι θα εντοπίζονται κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου. Παράλληλα, σε τμήματα του εσωτερικού της ηπειρωτικής χώρας ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται, καθώς το ψυχρό μέτωπο θα κινείται ανατολικότερα.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Δευτέρα

Τη Δευτέρα, η αστάθεια θα διατηρηθεί στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πρόσκαιρες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα βορειοανατολικά και στο ανατολικό Αιγαίο, με τα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη

Από την Τρίτη αναμένεται νέα αλλαγή του καιρού, με περισσότερες βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας. Παράλληλα, η μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρεια θα προκαλέσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ακόμη και κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Το σκηνικό θα αποκτήσει πιο χειμερινά χαρακτηριστικά, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.

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