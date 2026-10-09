Έκρηξη στα διυλιστήρια της Motor Oil με δύο σοβαρά τραυματίες

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Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Άγιους Θεόδωρους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον δύο πολύ σοβαρά τραυματίες που μεταφέρονται στο νοσοκομείο της Κορίνθου.
Περισσότερα σε λίγο…
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