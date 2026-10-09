Πύργος: Ηλικιωμένος οδηγός ένιωσε αδιαθεσία και έπεσε πάνω σε επτά αυτοκίνητα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

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Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στην οδό Υψηλάντου στον Πύργο, όταν ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε διαδοχικά σε περίπου επτά οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews, ο άνδρας φέρεται να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ οδηγούσε, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να ακολουθήσει ανεξέλεγκτη πορεία και να προκαλέσει εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στο Νοσοκομείο Πύργου ο ηλικιωμένος οδηγός

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο ηλικιωμένος, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Τροχαίας, προκειμένου να καταγράψουν το περιστατικό και τις ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, με την ξαφνική αδιαθεσία του οδηγού να εξετάζεται ως πιθανή αιτία της απώλειας ελέγχου.

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