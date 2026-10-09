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09.10.2026 11:03

Δούκας για το σχολικό συγκρότημα στη Γκράβα: Δεν θα ανοίξει αν υπάρχει έστω και 1 τοις χιλίοις κίνδυνος

09.10.2026 11:03
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Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στο κλείσιμο του σχολικού συγκροτήματος στη Γκράβα, τονίζοντας ότι θα ανοίξει μόνο αν είναι 100% ασφαλές.

Μιλώντας στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1, ο δήμαρχος Αθηναίων επεσήμανε ότι «από την προηγούμενη Παρασκευή υπήρχε ενημέρωση ότι υπάρχει οσμή αερίου, έγινε εκκένωση του σχολείου, έγιναν οι πρώτοι έλεγχοι, οι έλεγχοι δεν έδειξαν ότι υπάρχει διαρροή. Ξεκινήσαμε και δευτερογενείς ελέγχους, θα ελέγξουμε όλες τις σωληνώσεις και αυτό χρειάζεται ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με δεδομένο ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε οποιοδήποτε αίσθημα ανασφάλειας στη μαθητική κοινότητα είπαμε ότι σήμερα να μην λειτουργήσει».

Ο Χ. Δούκας πρόσθεσε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν ως και την Κυριακή και στη συνέχεια θα σταλεί το πόρισμα στις αρμόδιες αρχές.

«Η μια εταιρεία που έχει στείλει το πόρισμά της λέει ότι δεν υπάρχει διαρροή, η δεύτερη εταιρεία θα έχει ένα καθαρό πόρισμα την Κυριακή, έχω κάνει όμως έκκληση και στο ΤΕΕ να έρθει ένας μηχανικός να κάνει ελέγχους» αναφέρει ο δήμαρχος Αθηναίων και καταλήγει: «Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει το σχολείο εάν υπάρχει έστω και 1 τοις χιλίοις κίνδυνος και αν δεν αισθάνονται απολύτως ασφαλείς γονείς και παιδιά. Χθες συζητήσαμε 5 ώρες με τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και τις εταιρείες και συμφωνήσαμε να έρθουν ξανά οι δύο εταιρείες να δούνε με κλειστές τις βάνες ξανά σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο να δουλέψουν όσο χρειαστεί και να γράψουν ένα πόρισμα που να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

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