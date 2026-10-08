Δεν θα λειτουργήσει την Παρασκευή το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας – Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε, λέει ο Δούκας

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Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας για την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε ο Χάρης Δούκας.

«Καλώ τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε» τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων.

Τα μαθήματα δεν αναστέλλονται, αλλά θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση μέσω Webex, σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευση Αττικής, Διονύση Αναστασόπουλου.

Η ανακοίνωση του Δημάρχου Αθηναίων έρχεται μετά την έντονη ανησυχία για τα περιστατικά που συνδέονται με πιθανή διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας που εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων του συγκροτήματος, ζητώντας επίσημες και έγγραφες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού.

Σε ανακοίνωσή τους περιγράφουν τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, επισημαίνουν τις ελλείψεις στην ενημέρωση και στην αντιμετώπιση του τελευταίου συμβάντος και ζητούν, μεταξύ άλλων, την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να τους παραδοθούν τα σχετικά ενυπόγραφα έγγραφα. Παράλληλα, ζητούν πλήρη ενημέρωση για τους ελέγχους που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, τον έλεγχο των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και των συστημάτων ασφαλείας, καθώς και ενημέρωση για την πυρασφάλεια και τον προσεισμικό έλεγχο των σχολείων.

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν, επίσης, λόγο για ανάγκη διακοπής των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και κάθε άλλης εργασίας που πραγματοποιείται εντός του σχολικού ωραρίου, ενώ καλούν και τους υπόλοιπους Συλλόγους Διδασκόντων της Γκράβας να προχωρήσουν σε αντίστοιχες ανακοινώσεις.

Kαι από την πλευρά των γονέων ζητείται να τους κοινοποιηθεί ο έλεγχος της Πυροσβεστικής και γραπτές ενημερώσεις σχετικά με το πόρισμα της εταιρείας, ώστε, όπως υποστηρίζουν, να έχουν σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει.

«Υπάρχει έντονη οσμή, να μας πουν από πού είναι», ανέφεραν, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για τις εργασίες αναβάθμισης των κτηρίων που πραγματοποιούνται ενώ το συγκρότημα χρησιμοποιείται από μαθητές.

Οι γονείς ζητούν από όλους τους αρμόδιους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και δηλώνουν ότι θα αξιοποιήσουν «κάθε νομική και κάθε δυνατότητα» μέχρι να λάβουν τις απαντήσεις που ζητούν.

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