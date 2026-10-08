Θεσσαλονίκη: Μήνυση 53χρονης για εγκαύματα δευτέρου βαθμού σε γυναικολογική εξέταση – «Σηκώθηκα ουρλιάζοντας από τον πόνο και το κάψιμο»

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Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε 53χρονη από τη Θεσσαλονίκη, η οποία κατήγγειλε ότι υπέστη εγκαύματα δευτέρου βαθμού στα γενετικά της όργανα και τους γλουτούς, κατά τη διάρκεια ειδικής γυναικολογικής εξέτασης, στην οποία υπεβλήθη σε δημόσιο νοσοκομείο της πόλης. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο ενόψει λήψης υλικού προς βιοψία.

Με μήνυση που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, στρέφεται κατά του θεράποντος γιατρού και κατά παντός υπευθύνου, για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της έκθεσης σε κίνδυνο.

Περιγράφοντας όσα βίωσε, η 53χρονη μηνύτρια ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέταση περιλάμβανε χρήση υγρού οξέως. Όπως σημείωσε στην αρχή της εξέτασης της έριξαν μεγάλη ποσότητα υγρού στα γεννητικά της όργανα κι αμέσως ένιωσε έντονο κάψιμο και πόνο στην περιοχή.

«Σηκώθηκα ουρλιάζοντας από τον πόνο και το κάψιμο και δεν μπορούσα να ανασάνω», τόνισε η γυναίκα. Παρότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό την καθησύχασε ξεκινώντας πλύσεις με φυσιολογικό ορό και τοποθετώντας κρέμα, «το κάψιμο και ο πόνος έγιναν εντονότερα, ενώ όλη η περιοχή ήταν κόκκινη και πρησμένη έως και τους γλουτούς».

Όπως ανέφερε η ίδια, το ιατρικό προσωπικό θεώρησε ότι υπέστη αλλεργικό σοκ και της έδωσαν αγωγή, ενώ νοσηλεύθηκε τα επόμενα 24ωρα στην γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου. Η ίδια εξετάστηκε από ιατροδικαστή, με την ιδιότητα πραγματογνώμονα, ενώ εν συνεχεία την παρακολούθησε πλαστικός χειρουργός από άλλο νοσοκομείο όπου απευθύνθηκε.

Όσον αφορά την πορεία αποκατάστασής της, η 53χρονη ανέφερε ότι εξελίχθηκε πολύ δύσκολα. «Είχα πολύ πόνο, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, να καθίσω, ούτε να ξαπλώσω» τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι για βιοποριστικούς λόγους αναγκάστηκε στο μεταξύ να επιστρέψει στη δουλειά της.

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