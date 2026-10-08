search
ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 19:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2026 17:56

Θεσσαλονίκη: Μήνυση 53χρονης για εγκαύματα δευτέρου βαθμού σε γυναικολογική εξέταση – «Σηκώθηκα ουρλιάζοντας από τον πόνο και το κάψιμο»

08.10.2026 17:56
Γυναικολόγος στη Ρόδο: Και μήνυση, μετά την αγωγή, υπέβαλε στην πρώτη γυναίκα που τον καταμήνυσε - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε 53χρονη από τη Θεσσαλονίκη, η οποία κατήγγειλε ότι υπέστη εγκαύματα δευτέρου βαθμού στα γενετικά της όργανα και τους γλουτούς, κατά τη διάρκεια ειδικής γυναικολογικής εξέτασης, στην οποία υπεβλήθη σε δημόσιο νοσοκομείο της πόλης. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο ενόψει λήψης υλικού προς βιοψία.

Με μήνυση που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, στρέφεται κατά του θεράποντος γιατρού και κατά παντός υπευθύνου, για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της έκθεσης σε κίνδυνο.

Περιγράφοντας όσα βίωσε, η 53χρονη μηνύτρια ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέταση περιλάμβανε χρήση υγρού οξέως. Όπως σημείωσε στην αρχή της εξέτασης της έριξαν μεγάλη ποσότητα υγρού στα γεννητικά της όργανα κι αμέσως ένιωσε έντονο κάψιμο και πόνο στην περιοχή.

«Σηκώθηκα ουρλιάζοντας από τον πόνο και το κάψιμο και δεν μπορούσα να ανασάνω», τόνισε η γυναίκα. Παρότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό την καθησύχασε ξεκινώντας πλύσεις με φυσιολογικό ορό και τοποθετώντας κρέμα, «το κάψιμο και ο πόνος έγιναν εντονότερα, ενώ όλη η περιοχή ήταν κόκκινη και πρησμένη έως και τους γλουτούς».

Όπως ανέφερε η ίδια, το ιατρικό προσωπικό θεώρησε ότι υπέστη αλλεργικό σοκ και της έδωσαν αγωγή, ενώ νοσηλεύθηκε τα επόμενα 24ωρα στην γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου. Η ίδια εξετάστηκε από ιατροδικαστή, με την ιδιότητα πραγματογνώμονα, ενώ εν συνεχεία την παρακολούθησε πλαστικός χειρουργός από άλλο νοσοκομείο όπου απευθύνθηκε.

Όσον αφορά την πορεία αποκατάστασής της, η 53χρονη ανέφερε ότι εξελίχθηκε πολύ δύσκολα. «Είχα πολύ πόνο, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, να καθίσω, ούτε να ξαπλώσω» τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι για βιοποριστικούς λόγους αναγκάστηκε στο μεταξύ να επιστρέψει στη δουλειά της.

Διαβάστε επίσης:

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» – Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του «100» και του «199» που είχε διακοπεί λόγω εργασιών στο δίκτυο – Κανονικά οι κλήσεις σε Άμεση Δράση και Πυροσβεστική

Ρατσιστική επίθεση καθηγήτριας σε 13χρονη μαθήτρια στο Ηράκλειο Αττικής: «Να πας στη χώρα σου» – Υπό κατάληψη το σχολείο





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polonos-kathigitis
ΕΛΛΑΔΑ

Ισόβια στον 35χρονο δράστη της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή

britain-ambulance
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βρετανία: 16 χρόνια μετά τον πνιγμό της μητέρας τους, τρεις αδελφές αυτοκτόνησαν στη θάλασσα

saoudiki aravia epithesi
ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες αεροσκάφη μετά από επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ (Videos)

ispania
ΚΟΣΜΟΣ

Χιλιάδες διαδηλωτές στη Μαδρίτη μετά τον θάνατο της Μαρικάρμεν – «Αγία της Αριστεράς» για το ακροδεξιό Vox η 87χρονη

theodoropoulos_gaka_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Εντοπίστηκαν «αρκετά εκατομμύρια ευρώ» των Γάκα-Θεοδωρόπουλου σε τράπεζα του εξωτερικού (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kanakis-new
MEDIA

ΑΝΤ1-Ράδιο Αρβύλα: Η πορεία προς τον χωρισμό

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

lazopoulos-new
MEDIA

Τηλεθέαση: Σάρωσε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στην πρεμιέρα του

lakis-lazopoulos
LIFESTYLE

Λαζόπουλος: «H γυναίκα μου είχε ακολουθήσει έναν άλλο γιατρό του Κολωνακίου που της έλεγε να μην κάνει εξετάσεις, αν και είχε περάσει καρκίνο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 19:28
polonos-kathigitis
ΕΛΛΑΔΑ

Ισόβια στον 35χρονο δράστη της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή

britain-ambulance
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βρετανία: 16 χρόνια μετά τον πνιγμό της μητέρας τους, τρεις αδελφές αυτοκτόνησαν στη θάλασσα

saoudiki aravia epithesi
ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες αεροσκάφη μετά από επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ (Videos)

1 / 3