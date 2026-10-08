Ρατσιστική επίθεση καθηγήτριας σε 13χρονη μαθήτρια στο Ηράκλειο Αττικής: «Να πας στη χώρα σου» – Υπό κατάληψη το σχολείο

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Σε κατάληψη προχώρησαν οι μαθητές στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής μετά από ρατσιστική λεκτική επίθεση που δέχτηκε 13χρονη μαθήτρια με καταγωγή από την Κένυα από καθηγήτρια του σχολείου.

Οι μαθητές ζητούν την απομάκρυνση της εκπαιδευτικού, η οποία, μάλιστα, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν με αντίστοιχη συμπεριφορά, χλευάζοντας μαθήτρια με αναπηρία.

«Εσύ είσαι μαύρη, δεν είσαι από εδώ»

Η νέα καταγγελία αφορά μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου, στην οποία, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός, φέρεται να απηύθυνε προσβλητικά σχόλια σχετικά με το χρώμα του δέρματός της και την καταγωγή της.

Σύμφωνα με τη μητέρα της 13χρονης, η καθηγήτρια είπε στην ανήλικη «Εσύ είσαι μαύρη, δεν είσαι από εδώ, να πας στη χώρα σου». Η ίδια εκπαιδευτικός φέρεται, επίσης, να πέταξε στο έδαφος ένα πακέτο με πατατάκια που κρατούσε η μαθήτρια και να της ζήτησε στη συνέχεια να το μαζέψει.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση των υπόλοιπων μαθητών, οι οποίοι προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ζητώντας την απομάκρυνση της εκπαιδευτικού.

Η καταγγελία διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

Το περιστατικό τον Φεβρουάριο του 2025

Τον Φεβρουάριο του 2025 η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός είχε καταγγελθεί από μητέρα 12χρονης μαθήτριας με αναπηρία.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει τότε γνωστά, το κορίτσι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και κινητικές δυσκολίες, και ως εκ τούτου είχε λάβει άδεια να χρησιμοποιεί τον ανελκυστήρα του σχολείου.

Ωστόσο, η εκπαιδευτικός φέρεται να είχε αμφισβητήσει την ανάγκη χρήσης του ανελκυστήρα από τη 12χρονη και να της είχε μιλήσει με προσβλητικό και απαξιωτικό τρόπο, με συνέπεια το κορίτσι να ξεσπάσει σε κλάματα.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει αντιδράσεις, με τους μαθητές να προχωρούν σε κατάληψη του σχολείου, ενώ είχε γίνει αναφορά και στην αρμόδια διεύθυνση.

Μάλιστα, η εν λόγω υπόθεση είχε οδηγήσει σε προσωρινή, τρίμηνη μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο, μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ. Ωστόσο, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η καθηγήτρια επέστρεψε στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος της εν λόγω εκπαιδευτικού έχουν κινηθεί συνολικά τέσσερις Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ), ενώ έχει παραπεμφθεί και σε πειθαρχικό συμβούλιο.

Μετά τη νέα ρατσιστική επίθεση σε βάρος της 13χρονης μαθήτριας, οι μαθητές ζητούν την άμεση απομάκρυνση της εκπαιδευτικού, σημειώνοντας πως, μέχρι τότε, το σχολείο θα παραμείνει υπό κατάληψη.

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