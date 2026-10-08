Το ποίμνιο δεν είναι followers: Η Σύνοδος βάζει στο στόχαστρο τους παπάδες influencers

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Από τον άμβωνα στην οθόνη η απόσταση αποδείχθηκε μικρή, αλλά από το κήρυγμα στο προσωπικό brand φαίνεται πως ορισμένοι κινδυνεύουν να χάσουν τον δρόμο. Η παρουσία των κληρικών στα social media έφτασε να απασχολεί την Ιεραρχία, με το ερώτημα να αποκτά μια απολύτως σύγχρονη διάσταση: όταν ένας ιερέας ανοίγει την κάμερα, θέλει να φέρει τον κόσμο πιο κοντά στην Εκκλησία ή πιο κοντά στο κουμπί «ακολουθήστε»;

Το ζήτημα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, στις 7 Οκτωβρίου, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος παρουσίασε δέκα προτεινόμενες αρχές για την ψηφιακή παρουσία των κληρικών, απορρίπτοντας τη γενική απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων και ζητώντας διάκριση στη χρήση τους.

Διότι το διαδίκτυο μπορεί να προσφέρει έναν τρόπο επικοινωνίας με ανθρώπους που δύσκολα θα περάσουν την πόρτα μιας ενορίας, αλλά διαθέτει και έναν ισχυρό πειρασμό: να αρχίσει κανείς να κοιτάζει περισσότερο πόσοι τον παρακολουθούν και λιγότερο τι έχει να τους πει. Και τότε η αγωνία για το επόμενο βίντεο μπορεί να γίνει μεγαλύτερη από την αγωνία για τον άνθρωπο στην άλλη πλευρά της οθόνης.

Το ράσο δεν είναι εργαλείο προσωπικού μάρκετινγκ

Η πιο χαρακτηριστική πρόταση αφορά την αυτοπροβολή: η διαδικτυακή δράση δεν πρέπει να χτίζει προσωπικό «brand» ή «φίρμα-είδωλο» του κληρικού, αλλά να παραπέμπει στον Χριστό και στην Εκκλησία. Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο ιερέας διατηρεί την ιδιότητα και την ευθύνη του στο διαδίκτυο και δεν αποτελεί αυτόνομη εκκλησιαστική αυθεντία.

Σε ελεύθερη μετάφραση στη γλώσσα των social media, το ράσο δεν συνοδεύεται από άδεια δημιουργίας προσωπικού τηλεοπτικού σταθμού. Ούτε ο αριθμός των ακολούθων προσθέτει εκκλησιαστικό αξίωμα στο βιογραφικό. Μπορεί ο αλγόριθμος να αναγνωρίζει έναν λογαριασμό ως ιδιαίτερα δημοφιλή, αλλά δεν έχει ακόμη αποκτήσει αρμοδιότητα να απονέμει ποιμαντικό κύρος.

Η παρατήρηση έχει ενδιαφέρον και πέρα από τον εκκλησιαστικό χώρο, καθώς οι πλατφόρμες προσφέρουν σε όλους την ίδια δελεαστική υπόσχεση: λίγη περισσότερη προβολή, ένα βίντεο που θα συζητηθεί, μια τοποθέτηση που θα συγκεντρώσει αντιδράσεις. Για έναν κληρικό, όμως, η προσωπική επιτυχία στην οθόνη μπορεί να αρχίσει να ανταγωνίζεται τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται εκεί. Όταν το πρόσωπο καταλαμβάνει όλο το πλάνο, περισσεύει όλο και λιγότερος χώρος για το μήνυμα.

Στην εισήγηση περιλαμβάνονται ακόμη η αυτοσυγκράτηση στον σχολιασμό της επικαιρότητας, ο έλεγχος των πληροφοριών πριν από την αναπαραγωγή τους και η αποφυγή ύβρεων, διαπόμπευσης και προσωπικής απαξίωσης. Οι εμπιστευτικές ποιμαντικές σχέσεις, επίσης, δεν προσφέρονται για δημοσιότητα.

Πρόκειται για κανόνες που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμοι σε ολόκληρο το ελληνικό διαδίκτυο, όπου η δημόσια άποψη επί παντός συχνά αντιμετωπίζεται περίπου ως υποχρεωτική ημερήσια άσκηση. Τουλάχιστον για τους κληρικούς, προτείνεται να αναγνωριστεί και το δικαίωμα να μη σχολιάσουν κάτι. Μια μικρή παύση πριν από την ανάρτηση μπορεί να στερήσει μερικές προβολές, αλλά να γλιτώσει αρκετές εξηγήσεις αργότερα.

Από το «ακολουθήστε με» στην πραγματική συνάντηση

Το πλαίσιο προτείνει η διαδικτυακή επικοινωνία να οδηγεί, όπου είναι δυνατόν, στην πραγματική συνάντηση και στην ενοριακή ζωή. Ζητείται επίσης βασική ψηφιακή κατάρτιση, ώστε οι κληρικοί να κατανοούν τις πλατφόρμες, τους μηχανισμούς εθισμού και πόλωσης και τα προβλήματα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η σκέψη είναι μάλλον εύλογη, γιατί οι δέκα χιλιάδες ακόλουθοι δεν ισοδυναμούν με δέκα χιλιάδες ανθρώπους με τους οποίους έχει οικοδομηθεί μια σχέση. Το κινητό μπορεί να μεταφέρει έναν λόγο παρηγοριάς, αλλά δύσκολα θα καθίσει δίπλα σε έναν ηλικιωμένο που ζει μόνος, όσο καλή κι αν είναι η σύνδεση.

Η συζήτηση, επομένως, αφήνει χώρο για μια χρήσιμη διαδικτυακή παρουσία, ενώ βάζει στο τραπέζι το μέτρο και την ευθύνη. Το χιούμορ είναι ότι χρειάζεται πλέον να υπενθυμίζονται σε συνοδικό επίπεδο πράγματα που θα περίμενε κανείς να προηγούνται της πρώτης ανάρτησης.

Το δύσκολο για τους παπάδες influencers θα είναι να θυμούνται, την ώρα που ανεβαίνουν οι προβολές, ότι η αποστολή τους δεν ανεβαίνει μαζί με τον μετρητή. Γιατί ο αλγόριθμος μπορεί να φέρει κόσμο στο προφίλ, αλλά το ποίμνιο εξακολουθεί να χρειάζεται κάποιον που θα σηκώσει και το τηλέφωνο όταν κλείσει η κάμερα.

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