Δικαστικό ράπισμα σε «Ελληνικό Μετρό» για Κυψέλη: Υποχρεούται να δώσει τις πραγματογνωμοσύνες για τις ζημιές των κτιρίων στους κατοίκους

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Τις πραγματογνωμοσύνες και τις εκθέσεις, σχετικά με τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές στην Κυψέλη, υποχρεούται να επιδείξει πλέον σε κατοίκους της περιοχής η «Ελληνικό Μετρό» αλλά και η κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη γραμμή 4 του μετρό.

Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση κατοίκων της Κυψέλης για την έκδοση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να τους επιδειχθούν τα έγγραφα της «Ελληνικό Μετρό».

Σύμφωνα με τους ενάγοντες, τα επίδικα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα ώστε

Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, η πρόσβαση στα στοιχεία είναι απαραίτητη, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρωγμών και των καθιζήσεων που έχουν υποστεί κτίρια και να είναι εφικτό να εκκινήσει η αποκατάστασή τους.

«Η αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν οι κάτοικοι της Κυψέλης έγινε στο σύνολό της δεκτή από την πρόεδρο Πρωτοδικών. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες επιτάσσονται να δώσουν όλα τα έγγραφα τα οποία ζητούσαν εξαρχής οι κάτοικοι. Μιλάμε για τις εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για την ασφαλή επανεκκίνηση του έργου, για όλες τις καταγραφές των καθιζήσεων και τις εκθέσεις αξιολόγησης αυτών, το ημερολόγιο του έργου, όλα τα έγγραφα τα οποία ζητούσαν οι κάτοικοι από την πρώτη στιγμή, προκειμένου να μάθουν με όρους διαφάνειας το μέγεθος των βλαβών και των ζημιών, τι τις προκάλεσε και πώς θα υπάρξουν εγγυήσεις προκειμένου να επανεκκινήσουμε με ασφάλεια το έργο», δήλωσε αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης έξω από τα δικαστήρια, ο δικηγόρος των κατοίκων Θανάσης Καμπαγιάννης

«Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες επιτάσσονται να συμμορφωθούν πλήρως στη συγκεκριμένη απόφαση. Τις καλούμε και εμείς και από εδώ —και θα κάνουμε φυσικά και όλες τις απαραίτητες ενέργειες— να συμμορφωθούν πλήρως και άμεσα και να παραδώσουν όλα τα έγγραφα που επιτάσσει η δικαστική απόφαση», πρόσθεσε.

Παρέμβαση Δήμου Αθηναίων και ΔΣΑ

Να σημειωθεί ότι κατά τη διαδικασία εκδίκασης του αιτήματος για τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των κατοίκων άσκησαν ο Δήμος Αθηναίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Συνολικά 35 κτίρια (πολυκατοικίες κυρίως), πάνω από 400-500 κατοικίες έχουν πληγεί από την κατασκευή του μετρό της Γραμμής 4 από την κοινοπραξία ΑΒΑΞ – Ghella – Alstom, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί στην τεχνική έκθεση των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

Μάλιστα, οι καθιζήσεις που έχουν μετρηθεί σε μερικές περιπτώσεις ξεπερνούν κατά τέσσερις φορές το όριο ασφαλείας.

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