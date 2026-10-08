Σήφης Βαλυράκης: Αθώοι οι δύο ψαράδες – Έφεση από την οικογένεια

Takeaways by to pontiki AI Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία δύο αδέλφια, επαγγελματίες ψαράδες, που κατηγορούνταν για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από ακροαματική διαδικασία ενός έτους, παρά την εισαγγελική πρόταση που ζητούσε την καταδίκη τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Έξι από τα επτά μέλη της δικαστικής σύνθεσης τάχθηκαν υπέρ της αθώωσης, ενώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου μειοψήφησε θεωρώντας τους κατηγορούμενους ενόχους.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν από την αρχή οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, ισχυριζόμενοι ότι δεν είχαν βγει για ψάρεμα την ημέρα του περιστατικού.

Η σύζυγος του εκλιπόντος χαρακτήρισε τον θάνατο του συζύγου της ως στυγερό έγκλημα και ανέφερε ότι κατέβαλε προσωπικές προσπάθειες για να φτάσει η υπόθεση στο δικαστήριο.

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Την αθώωση των δύο αδελφών, επαγγελματιών ψαράδων, που κατηγορούνταν για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Η ετυμηγορία ανακοινώθηκε έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο ακροαματικής διαδικασίας, παρά την εισαγγελική πρόταση που ζητούσε την καταδίκη τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης ασκεί η οικογένεια.

«Συνεχίζω πολύ δυνατά», είπε η Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη, αμέσως μετά τη λύση της συνεδρίασης. «Θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία και τους μπροστά και τους πίσω. Εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως… καταλαβαίνετε… αθώωσαν. Ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω έξι χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί».

Μειοψήφησε ο πρόεδρος

Σχεδόν έξι χρόνια μετά τον Ιανουάριο του 2021, όταν ο Σήφης Βαλυράκης βρέθηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Η ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης έγινε σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα, παρουσία συγγενών και φίλων των δύο κατηγορουμένων.

Έξι από τα επτά μέλη της σύνθεσης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου τάχθηκαν υπέρ της αθώωσης των δύο αδελφών. Διαφορετική ήταν η θέση του προέδρου, ο οποίος μειοψήφησε, θεωρώντας ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι.

Στο άκουσμα της ετυμηγορίας, οι συγγενείς και οι φίλοι των ψαράδων ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και δάκρυα, εκφράζοντας την έντονη συγκίνησή τους για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Εισαγγελέας: Τα χτυπήματα και η εγκατάλειψη έδειχναν εγκληματική συμπεριφορά

Σε αντίθετη κατεύθυνση από την τελική κρίση του δικαστηρίου είχε κινηθεί ο εισαγγελέας της έδρας, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ο οποίος, κατά τη διάρκεια της πολύωρης αγόρευσής του, είχε υποστηρίξει ότι τα δύο αδέλφια έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία από πρόθεση, από κοινού και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας, η οποία ξεκίνησε από «ένα ασήμαντο γεγονός… έναν ασήμαντο διάλογο».

Ο εισαγγελικός λειτουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις συνθήκες υπό τις οποίες ο πρώην πολιτικός βρέθηκε στη θάλασσα, αλλά και στη συμπεριφορά που, σύμφωνα με την πρότασή του, επέδειξαν στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι.

«Τα χτυπήματα, ο τρόπος, η πτώση του Σήφη Βαλυράκη στη θάλασσα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά. Ακόμα και στο τέλος που είχαν πάει όλα στραβά, εγκατέλειψαν τον Βαλυράκη. Απομακρύνθηκαν από το σημείο και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο. Ακόμα και αργότερα, όταν έγιναν κινητοποιήσεις, θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές αλλά δεν το έκαναν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με την τοποθέτησή του, ο κ. Ηλιόπουλος απέδωσε στους δύο ψαράδες όχι μόνο την ευθύνη για όσα, κατά την εκτίμησή του, προηγήθηκαν της πτώσης του Βαλυράκη στη θάλασσα, αλλά και την εγκατάλειψή του χωρίς βοήθεια.

Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη: «Χρειάστηκε να γίνω ντετέκτιβ»

Καθοριστική παρουσία στη δικαστική διαδικασία είχε η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη, η οποία ήταν η πρώτη που κατέθεσε ως μάρτυρας.

Στην κατάθεσή της χαρακτήρισε τον θάνατο του συζύγου της «στυγερό έγκλημα» και περιέγραψε την προσωπική της προσπάθεια να αναζητήσει στοιχεία για την υπόθεση.

Όπως υποστήριξε, αναγκάστηκε να αναλάβει η ίδια ρόλο «ντετέκτιβ», προκειμένου η υπόθεση να φτάσει τελικά ενώπιον της Δικαιοσύνης και να εξεταστεί στο ακροατήριο.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι δύο ψαράδες

Από την αρχή της υπόθεσης, οι δύο αδελφοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν, επιμένοντας ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή στον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Κατά τις απολογίες τους ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, υποστήριξαν ότι την ημέρα κατά την οποία σημειώθηκε το περιστατικό δεν είχαν βγει στη θάλασσα για ψάρεμα.

Η υπερασπιστική αυτή θέση διατυπώθηκε απέναντι στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, για την οποία ο εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή τους.

Παρά την εισαγγελική πρόταση και τη διαφορετική άποψη του προέδρου της έδρας, η πλειοψηφία του δικαστηρίου κατέληξε στην αθώωση των δύο επαγγελματιών ψαράδων, ολοκληρώνοντας τη σχεδόν ετήσια ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη.

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