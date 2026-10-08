1.500 φούρνοι έχουν βάλει λουκέτο, «βραχνάς» η ενέργεια – Τι κατήγγειλε ο πρόεδρος των αρτοποιών

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Σε ασφυκτική πίεση βρίσκονται οι αρτοποιοί, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία των αρτοποιείων, την ώρα που ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος και με τον έντονο ανταγωνισμό από τις αλυσίδες και τα προϊόντα bake off.

Όπως ανέφερε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων, Ιάσων Καπλάνης, το κόστος της ενέργειας για ένα αρτοποιείο έχει αυξηθεί πλέον στα 1.500 έως 2.000 ευρώ, από περίπου 1.000 έως 1.500 ευρώ που ήταν προηγουμένως.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κατάσταση έχει οδηγήσει ήδη περίπου 1.500 φούρνους σε λουκέτο, ενώ προειδοποίησε πως οι νέες επιβαρύνσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε ακόμη περισσότερα κλεισίματα επιχειρήσεων.

Ζητούν αλλαγές στη νομοθεσία για τον όρο «φούρνος»

Παράλληλα, οι αρτοποιοί ζητούν την αλλαγή της νομοθεσίας του 2015 σχετικά με τη χρήση του όρου «φούρνος». Όπως επισημαίνουν, υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός από αλυσίδες και επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα bake off.

Ο κ. Καπλάνης έθεσε με έμφαση το ζήτημα της διάκρισης μεταξύ ενός παραδοσιακού αρτοποιείου και ενός σημείου πώλησης κατεψυγμένης ζύμης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, φούρνος θα πρέπει να θεωρείται το σημείο όπου το προϊόν παρασκευάζεται και πωλείται, και όχι μια επιχείρηση που απλώς ψήνει και διαθέτει ζύμη η οποία έχει παρασκευαστεί σε άλλο σημείο και έχει μεταφερθεί κατεψυγμένη.

Οι αρτοποιοί ζητούν παρεμβάσεις για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την προστασία των παραδοσιακών αρτοποιείων, προειδοποιώντας ότι χωρίς ουσιαστική στήριξη οι πιέσεις στον κλάδο θα συνεχιστούν και τα λουκέτα μπορεί να αυξηθούν.

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