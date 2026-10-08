Φίλιππος Καμπούρης: «Έπαιρνα 600 ευρώ και μου δήλωναν ετήσιο εισόδημα 19.500 ευρώ», καταγγέλλει πρώην εργαζόμενη – Την Κυριακή η απολογία του (videos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συνέχεια καινούργια στοιχεία βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις εταιρείες-φαντάσματα που κατηγορείται ότι είχε δημιουργήσει ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος πήρε προθεσμία μέχρι την Κυριακή για να απολογηθεί.

Ήδη, αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές έχουν κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες στην Οικονομική Αστυνομία, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες καταθέσεις, σχετικά με την υπόθεση που αφορά απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και ζημία που ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.

Νέα δεδομένα για τη δράση που φέρεται να είχε αναπτύξει ο Φίλιππος Καμπούρης προέκυψαν και από καταγγελία πρώην εργαζόμενής του, η οποία περιέγραψε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε σε αρκετές περιπτώσεις.

Μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις της δικηγόρου της – σύμφωνα με τις οποίες τρεις εταιρείες που η ίδια δεν γνώριζε την εμφάνιζαν ως εργαζόμενή τους – η καταγγέλλουσα μίλησε χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Kontra, εξηγώντας πώς άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Όπως υποστήριξε, ενώ λάμβανε μηνιαίο μισθό 600 ευρώ, διαπίστωσε ότι στη φορολογική της δήλωση είχαν καταχωριστεί εισοδήματα ύψους 19.500 ευρώ.

«Μου έλεγε ότι φταίει ο λογιστής»

«Εργαζόμουν για τον Φίλιππο Καμπούρη από το 2021 μέχρι το 2024. Ήμουν στην αρχισυνταξία και την παραγωγή των εκπομπών του. Όταν ξεκίνησε η εργασιακή μας σχέση, ανέλαβα την αρχισυνταξία του σάιτ του. Πληρωνόμουν με 600 ευρώ τον μήνα. Δεν έπαιρνα επίδομα αδείας, δώρα Πάσχα ή δώρα Χριστουγέννων. Κανονικά, στη φορολογική μου δήλωση θα έπρεπε να φαίνονται 7.200 ευρώ τον χρόνο. Όταν κλήθηκα να κάνω τη φορολογική μου δήλωση για το οικονομικό έτος 2023, διαπίστωσα ότι μου είχαν δηλώσει εισοδήματα 19.500 ευρώ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία της, η μεγάλη αυτή απόκλιση ανάμεσα στα πραγματικά και τα δηλωθέντα εισοδήματά της είχε ως αποτέλεσμα να στερηθεί τα κοινωνικά επιδόματα που δικαιούνταν, ενώ, όπως υποστηρίζει, εξακολουθούσε να εμφανίζεται ασφαλισμένη ακόμη και μετά τη λήξη της εργασιακής της σχέσης με τον κατηγορούμενο.

«Ως μονογονέας, μου κόπηκαν τα επιδόματα. Το επίδομα τέκνων, θέρμανσης, στέγασης και όλες οι κοινωνικές παροχές. Εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Μαζί με τη δικηγόρο μου μιλήσαμε με τον Φίλιππο. Μου είπε ότι φταίει ο λογιστής, ενώ ο λογιστής τα έριχνε στη σύζυγό του. Είδαμε ότι τρεις εταιρείες δήλωναν αυτά τα ποσά, ενώ άλλες εταιρείες με πλήρωναν. Μάλιστα, δύο από τις τρεις εταιρείες που δήλωσαν τα συγκεκριμένα ποσά με είχαν ασφαλισμένη στον ΕΦΚΑ», σημείωσε.

«Μου έχει προκύψει φόρος 1.500 ευρώ. Η εργασιακή μου σχέση με τον Φίλιππο Καμπούρη τελείωσε το 2024, ωστόσο εκείνος συνέχιζε να με ασφαλίζει μέχρι το 2025», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

ΗΣΑΠ: Με δύο χρόνια καθυστέρηση ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός στις ράγες

1.500 φούρνοι έχουν βάλει λουκέτο, «βραχνάς» η ενέργεια – Τι κατήγγειλε ο πρόεδρος των αρτοποιών

Υπόθεση Μαζωνάκη: Νέος κύκλος μαρτυριών στον ανακριτή – Την Παρασκευή η κατάθεση της κόρης των γιατρών