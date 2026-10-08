ΗΣΑΠ: Με δύο χρόνια καθυστέρηση ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός στις ράγες

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Σε κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) τέθηκε σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός, 22 χρόνια μετά από την τελευταία προσθήκη τροχαίου υλικού.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι ο συρμός δρομολογείται με δύο ολοκληρα χρόνια καθυστέρηση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το site athenstransport.com ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός θα παρδιδόταν περίπου 19 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή το καλοκαίρι του 2024.

Στη συνέχεια θα ακολουθούσε σταδιακά η παράδοση των υπόλοιπων 13 συρμών, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου μέσα στο 2025.

Όπως και να έχει ο συρμός ολοκλήρωσε με επιτυχία το σύνολο των προβλεπόμενων εργοστασιακών, τεχνικών και λειτουργικών δοκιμών, καθώς και τους απαιτούμενους ελέγχους και πιστοποιήσεις, πριν ενταχθεί στην καθημερινή επιβατική λειτουργία.

Πρόκειται για τον πρώτο από τους 14 συρμούς, 8ης παραλαβής, που ανακατασκευάζονται πλήρως, στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος.

Ο δεύτερος συρμός βρίσκεται ήδη στη φάση των στατικών δοκιμών στον Βόλο, όπου υλοποιείται το έργο και αυτή την περίοδο ανακατασκευάζονται ταυτόχρονα τέσσερις συρμοί.

Βάσει της σύμβασης, το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί εντός του 2027.

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