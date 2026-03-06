ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

Ενα τρένο ντυμένο ροζ κυκλοφορεί τις τελευταίες στη γραμμή 1 του μετρό, στη γραμμή του ΗΣΑΠ δηλαδή.

Η διαδικασία για να πάρουν τα βαγόνια την σκούρα ροζ απόχρωση έγινε με την επικόλληση ειδικής ταπετσαρίας η οποία επικολλήθηκε με προσοχή όπως φαίνεται και στα βίντεο με στόχο να μην επιτρέπεται το γκράφιτι.

Στο ίδιο πνεύμα είναι και το εσωτερικό των βαγονιών το οποίο έχει βαφτεί με ένα πιο απαλό ροζ χρώμα.

Σημειώνεται ότι όταν το ροζ τρένο έκανε την εμφάνισή του στα social media, αρκετοί πίστευαν πως πρόκειται για ΑΙ περιεχόμενο.

Στην πορεία όμως προέκυψαν χιλιάδες αναδημοσιεύσεις, με χρήστες να μοιράζονται πλάνα από το πέρασμά του σε σταθμούς ΗΣΑΠ όπως το Μοναστηράκι, τον Πειραιά, το Θησείο και την Κηφισιά.

Από την ΣΤΑΣΥ πάντως λένε ότι μας επιφυλάσουν εκπλήξεις και με άλλα χρώματα στα τρένα του ΗΣΑΠ.

