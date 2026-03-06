Κως: Κόντρα για το θηριώδες ξενοδοχείο της Casa Coa που θα επιβαρύνει το κορεσμένο νησί – Η χωρίς λογική έγκριση από το ΥΠΕΝ

Τα όρια και τις αντοχές του ήδη επιβαρυμένου από την συχνά αλλοπρόσαλλη και πάντως εκτατική επί δεκαετίες τουριστική ανάπτυξη του νησιού της Κω, δοκιμάζει η προωθούμενη, όπως αποκαλύπτει σήμερα το powergame.gr, επένδυση για την ανάπτυξη μίας θηριώδους ξενοδοχειακής μονάδας στο Μαρμάρι, στη θέση Λιμνάρα.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά projects αυτών των ετών στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή στο νότιο Αιγαίο και πάντως η πιο μεγάλη στην Κω, η οποία όμως ήδη θεωρείται «ώριμος» και υπερφορτωμένος προορισμός, αντιμετωπίζοντας πλέον σοβαρά θέματα ως προς τη λεγόμενη «φέρουσα ικανότητα» – τις υποδομές, το περιβάλλον, την οικονομία, την ποιότητα ζωής και τουρισμού, που εξυπηρετεί.

Πρόκειται για την επένδυση της Casa Coa, η οποία σχεδιάζει πεντάστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα 1.200 κλινών! Ήδη εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, ενώ είχε προηγηθεί και η προέγκριση οικοδομικής άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κω.

Και είναι απορίας άξιον πώς το ΥΠΕΝ του Σταύρου Παπασταύρου έσπευσε να εγκρίνει την επένδυση, υποβαθμίζοντας καταφανώς τις τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την περαιτέρω επιβάρυνση των υποδομών, μαζί με την εξάντληση πόρων, που επιφέρουν τέτοιες μονάδες σε ένα ήδη «εξαντλημένο» νησί.

Αν εξετάσει κανείς την απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος να εγκρίνει τη νέα, θηριώδη ξενοδοχειακή μονάδα, μπορεί εύκολα να συμπεράνει πως ο Σταύρος Παπασταύρου θεωρεί πως το νησί είναι λίγο μεγαλύτερο από τις Αζόρες ή και τη… Μαγιόρκα – αλλά δεν είναι.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά από το ΥΠΕΝ

Σε αντίθεση με διακηρύξεις για τον σεβασμό στην ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη επενδύσεων και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας ενός προορισμού, το ΥΠΕΝ κινείται και ενεργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά: Σε άλλα νησιά εφαρμόζει ή προσπαθεί να εφαρμόσει αυτή την επιβεβλημένη πολιτική και σε άλλα, όπως στο παράδειγμα της Κω, την προσπερνά.

Ειδικά όμως για την Κω η «φέρουσα ικανότητα» δεν είναι θεωρητικό αλλά απολύτως πρακτικό ζήτημα: Η ανεξέλεγκτη επέκταση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και η συνεχής αύξηση των αφίξεων ασκούν ασφυκτικές πιέσεις στους υδατικούς πόρους, στις υποδομές και στο παράκτιο περιβάλλον του νησιού. Χωρίς σαφή όρια και περιορισμούς στη δόμηση και στον αριθμό των τουριστικών κλινών, ο κίνδυνος είναι η Κως να υποβαθμίσει το ίδιο το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο που την καθιστά ελκυστικό προορισμό. Η προστασία της φέρουσας ικανότητας, επομένως, δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά προϋπόθεση για τη βιωσιμότητά της.

Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, η φαραωνική επένδυση, προκαλεί διχασμό και συγκρούσεις στους φορείς του νησιού.

Οι αντίθετες προσεγγίσεις και το καπέλο από την κεντρική διοίκηση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του powergame Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κω είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για τις περιβαλλοντικές πιέσεις αλλά και με τη συνολική φέρουσα ικανότητα του νησιού. Θεωρεί ότι εδώ και πολλά χρόνια η Κως δεν έχει ανάγκη από νέες μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, καθώς έχει ήδη βιώσει την ανάπτυξη τεράστιων τουριστικών μονάδων και πλέον δεν αντέχει άλλες.

Ωστόσο η Δημοτική Κοινότητα Πυλίου εκφράστηκε θετικά για το έργο, θεωρώντας ότι η επένδυση μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, ενώ η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είχε αναβάλει τη λήψη απόφασης ζητώντας πρόσθετα στοιχεία, συνδέοντας την αξιολόγηση της επένδυσης και με την εξέλιξη των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Το γεγονός όμως ότι τελικά οι περιβαλλοντικοί όροι για το Casa Coa εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΝ παρά τις τοπικές επιφυλάξεις, αναδεικνύει ξανά το τεράστιο θεσμικό πρόβλημα ότι η κεντρική διοίκηση εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση και υλοποίηση μεγάλων τουριστικών έργων.

Υπερπολυτελές πεντάστερο resort

Να σημειωθεί ότι το έργο της Casa Coa σχεδιάζεται να αναπτυχθεί σε ιδιόκτητη έκταση άνω των 100 στρεμμάτων, που είναι εκτός σχεδίου πόλης και με προϋπολογισμό περίπου 22 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εταιρεία Casa Coa Α.Ε. είναι συμφερόντων του αλβανικής καταγωγής επιχειρηματία Κωνσταντίν Μεϊντί.

