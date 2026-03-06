Τι τρέχει με την UNICEF; Σκιές για 2 προγράμματα 69 εκατομ. ευρώ

Μια νέα υπόθεση διαφθοράς και αδιαφάνειας που θέτει το Υπουργείο Υγείας και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στο προσκήνιο φέρνει στο φως η εφημερίδα “Δημοκρατία” στο σημερινό πρωτοσέλιδό της.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το ποσό μαμούθ που ξεπερνά τα 68 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μπορούσαν, όπως υποστηρίζει η εφημερίδα να δοθούν στα νοσοκομεία “Παίδων” της χώρας και να αλλάξουν τελείως τη μορφή τους.

Αναλυτικά το δημοσίευμα

Το σκάνδαλο αφορά σε δύο προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν σε ποσοστό τουλάχιστον 80% από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό από εθνικούς πόρους.

Το βασικό ερώτημα σε αυτή την ιστορία είναι, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, «πού πήγαν ή πού πρόκειται να πάνε αυτά τα χρήματα».

Ένα ερώτημα που στη διάρκεια της έρευνάς μας δεν βρέθηκαν στοιχεία που να το απαντούν. Το περίεργο είναι ότι και οι υπεύθυνοι της UNICEF αρνήθηκαν νααπαντήσουν παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές της εφημερίδας Δημοκρατία για έναν ολόκληρο μήνα, στέλνοντας την μπάλα στην κερκίδα.

Μόλις χθες, μάλιστα, έστειλαν ένα πιο αναλυτικό email 1.600 λέξεων, που ούτε σε αυτό απαντούν, υποστηρίζοντας ότι «οι διαδικασίες χρηματοοικονομικής αναφοράς/ελέγχου/γνωστοποίησης ακολουθούν το συμβατικό και θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τον αρμόδιο κρατικό ομόλογο και τις προβλεπόμενες Αρχές, χωρίς τη δυνατότητα άμεσης κοινοποίησης λεπτομερών οικονομικών πληροφοριών σε τρίτους πέραν των ορίων που ορίζονται από αυτό το πλαίσιο».

Πώς γίνεται να μην υπάρχει διαφάνεια, όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό και κρατικό χρήμα; Όλες οι δαπάνες θα έπρεπε να είναι αναρτημένες για να μπορούν ακριβώς να τις δουν τρίτοι, στο πλαίσιο της διαφάνειας. Και εδώ μπαίνει το άλλο ύποπτο στοιχείο.

Η UNICEF δεν έχει καν εγγραφεί στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (ΜΕΦ) , που δημιουργήθηκε ακριβώς για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος που λαμβάνουν οι διάφοροι οργανισμοί .

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η UNICEF δεν αναρτά τις δαπάνες που πραγματοποιεί γι’ αυτά τα δύο προγράμματα ώστε να ελέγχονται σε σχέση με τα ποσά των επιχορηγήσεων, και ως εκ τούτου δεν φαίνεται πού ξοδεύονται τα χρήματα ή, ακόμη καλύτερα, αν ξοδεύονται για τους σκοπούς των προγραμμάτων ή -ας πούμε- για επικοινωνιακούς σκοπούς μελών της κυβέρνησης.

Στις απαντήσεις της η UNICEF ισχυρίζεται ότι δεν έχει υποχρέωση γιατί «δεν είναι ΜΚΟ αλλά οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο του διεθνούς νομικού πλαισίου που διέπει τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για τα προνόμια και τις ασυλίες των Ηνωμένων Εθνών.

Ως εκ τούτου, δεν υπόκειται στα εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια που ισχύουν για τους κρατικά χρηματοδοτούμενους φορείς και δεν υποχρεούται να εγγραφεί στο σχετικό εθνικό μητρώο». Δηλαδή, στην αρχή μάς είπε ότι ακολουθούν το θεσμικό πλαίσιο της χώρας και στη συνέχεια ότι δεν το ακολουθούν (!).

Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4727/2020 «για ποσά επιχορηγήσεων άνω των 3.000,00 €, κάθε επιχορηγούμενος φορέας οφείλει να αναρτά στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν τα ποσά των επιχορηγήσεων». Εξαίρεση δεν υπάρχει! Εφόσον, λοιπόν, λειτουργούν στο θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας, έχουν ΑΦΜ και επιχορηγήθηκαν ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, γιατί δεν εμφανίζονται;

Ας δούμε όμως αρχικά την ιστορία των προγραμμάτων που έχει κι αυτή τη σημασία της, ιδίως ως προς την ταχύτητα εκταμίευσης των χρημάτων προς τη UNICEF, που μπορεί να αποτελεί και χρόνο ρεκόρ

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις σχετικές πράξεις, το γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα χρηματοδοτήθηκε από την κυρία Αγαπηδάκη για το έργο «Εθνικό Πρόγραμμα Άσκησης και Υγιεινής Διατροφής / Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας» συνολικού ύψους 44.728.444 ευρώ (η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης σε αυτό είναι 36.071.326 ευρώ) και «Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας» ύψους 34.969.316 ευρώ (η συνεισφορά του ΤαμείουΑνάκαμψης ήταν 21.791.250 ευρώ).

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Σε κατ’ οίκον περιορισμό 22χρονος για παιδική πορνογραφία – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Θεσσαλονίκη: Έκλεψε χρήματα και κινητά από ασθενείς στο ΑΧΕΠΑ, 10 μήνες φυλακή σε 44χρονο

Λέρος: Η συγκλονιστική απολογία του 18χρονου που σκότωσε τον πατέρα του – «Με χτυπούσε πολύ, με έβριζε συνέχεια – Μου τρύπησε την παλάμη με κατσαβίδι» (video)