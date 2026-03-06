search
06.03.2026 09:31

Θεσσαλονίκη: Έκλεψε χρήματα και κινητά από ασθενείς στο ΑΧΕΠΑ, 10 μήνες φυλακή σε 44χρονο

Σε θάλαμο νοσηλείας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης «τρύπωσε» 44χρονος κι έκλεψε, χθες τα ξημερώματα, πορτοφόλι με χρήματα κι ένα κινητό τηλέφωνο από δύο νοσηλευόμενες γυναίκες.

Οι κινήσεις του έγιναν αντιληπτές από υπάλληλο φύλαξης του νοσηλευτικού ιδρύματος που ειδοποίησε την Άμεση Δράση.

Ο 44χρονος συνελήφθη επί τόπου και τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στις νόμιμες κατόχους του.

Ο ίδιος παραπέμφθηκε την ίδια μέρα να δικαστεί στο αυτόφωρο και καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση. Καθώς εκκρεμούσε εις βάρος του καταδικαστική απόφαση για άλλη κλοπή, το δικαστήριο δεν ανέστειλε την ποινή, ούτε τη μετέτρεψε, αλλά αποφάσισε την έκτισή της.

«Δεν κατάλαβα πώς μπήκα στον θάλαμο», είπε στην απολογία του, ενώ ανέφερε ότι βρέθηκε στο νοσοκομείο επειδή ένιωθε πόνο στο πόδι του.

