06.03.2026 08:26

Τρίκαλα: Κάθειρξη εννέα ετών σε 19χρονο για τον άγριο ξυλοδαρμό ηλικιωμένου – Τον χτύπησε με μπαστούνι

06.03.2026 08:26
DIKASTIKI_AITHOUSA

Κάθειρξη εννέα ετών επιβλήθηκε σε 19χρονο από τα Τρίκαλα για τον βάναυσο ξυλοδαρμό ηλικιωμένου στα Μεσάγγαλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το καλοκαίρι και είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr το Τριμελές Μεικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Καρδίτσας επέβαλε στον νεαρό ποινή 8 ετών κάθειρξης για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, καθώς και 1 έτος φυλάκισης για οπλοχρησία.

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν κατά τη διαδικασία, ο 19χρονος επιτέθηκε χωρίς εμφανή αιτία στον ηλικιωμένο άνδρα την ώρα που εκείνος έκανε τον πρωινό του περίπατο στα Μεσάγγαλα. Από τον βίαιο ξυλοδαρμό, το θύμα υπέστη σοβαρά κατάγματα και βαριές σωματικές κακώσεις.

Τον χτύπησε με το μπαστούνι του

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο αποτέλεσε το γεγονός ότι ο δράστης χρησιμοποίησε το μπαστούνι του ίδιου του ηλικιωμένου για να τον χτυπήσει, γεγονός που οδήγησε και στην καταδίκη του για οπλοχρησία.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος νεαρός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς πριν από περίπου δύο χρόνια είχε εμπλακεί πάλι σε περιστατικό ξυλοδαρμού σε βάρος του Τρικαλινού δικηγόρου Άρη Μερεντίτη.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου, ο 19χρονος οδηγήθηκε στις φυλακές για την έκτιση της ποινής του.

