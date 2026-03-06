Θεσσαλονίκη: Ο Flyover «κλείνει» από απόψε για 48 ώρες τον Περιφερειακό – Σε ποια σημεία, πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κλειστό θα παραμείνει για 48 ώρες τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών στο πλαίσιο της κατασκευής του Flyover.
Η διακοπή της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου. Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα αφορά εργασίες στο ύψος του Κόμβου της Πυλαίας, ενώ σε εκείνο το ύψος θα διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.
Σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ενημερώνει αναλυτικά για τα σημεία που θα διακοπεί η κυκλοφορία στον Περιφερειακό αλλά και όλες τις ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ.
Η ανακοίνωση της Τροχαίας:
«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή (06/03/2026) και ώρα 23:00, θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος).
Συγκεκριμένα:
Το Σάββατο (07/03/2026) και ώρα 03:00, θα εφαρμοστεί επιπροσθέτως αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της αερογέφυρας Πυλαίας – Πανοράματος και συγκεκριμένα:
Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα ανωτέρω αποκλεισμένα τμήματα, να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.
Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».
