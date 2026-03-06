Δεν «βλέπουν» αυτοκτονία για τον 15χρονο Γάλλο που έπεσε και σκοτώθηκε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Ομόνοια

Στο ενδεχόμενο του ατυχήματος προσανατολίζονται οι έρευνες των αστυνομικών ως προς τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση ένα 15χρονο μαθητή από τη Γαλλία σε κεντρικό ξενοδοχείο στην καρδιά της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί έλαβαν καταθέσεις από μαθητές οι οποίοι βρίσκονταν στο διπλανό- μπαλκόνι του 3ου ορόφου, από αυτό δηλαδή όπου έπεσε ο 15χρονος μαθητής.

Όπως υποστήριξαν ήταν μόνος του και δεν έδειξε να ήθελε να αυτοκτονήσει περιγράφοντας επί της ουσίας ένα ατύχημα .

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην οδό Σολωμού και οι συμμαθητές του θύματος βρίσκονται σε κατάσταση σοκ από τον απροσδόκητο θάνατο του φίλου τους. Η σχολική εκδρομή των μαθητών από την Γαλλία μετατράπηκε σε τραγωδία.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση λαμβάνοντας καταθέσεις και αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Το πτώμα του μαθητή θα μεταφερθεί για νεκροτομή προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί εάν βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης ή άλλων ουσιών.

