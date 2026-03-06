search
06.03.2026 07:22

Δεν «βλέπουν» αυτοκτονία για τον 15χρονο Γάλλο που έπεσε και σκοτώθηκε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Ομόνοια

06.03.2026 07:22
exarxeia new

Στο ενδεχόμενο του ατυχήματος προσανατολίζονται οι έρευνες των αστυνομικών ως προς τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση ένα 15χρονο μαθητή από τη Γαλλία σε κεντρικό ξενοδοχείο στην καρδιά της Αθήνας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί έλαβαν καταθέσεις από μαθητές οι οποίοι βρίσκονταν στο διπλανό- μπαλκόνι του 3ου ορόφου, από αυτό δηλαδή όπου έπεσε ο 15χρονος μαθητής.

Όπως υποστήριξαν ήταν μόνος του και δεν έδειξε να ήθελε να αυτοκτονήσει περιγράφοντας επί της ουσίας ένα ατύχημα .

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην οδό Σολωμού και οι συμμαθητές του θύματος βρίσκονται σε κατάσταση σοκ  από τον απροσδόκητο θάνατο του φίλου τους. Η σχολική εκδρομή των μαθητών από την Γαλλία μετατράπηκε σε τραγωδία. 

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση λαμβάνοντας καταθέσεις και αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Το πτώμα του μαθητή θα μεταφερθεί για νεκροτομή προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις  ώστε να διαπιστωθεί εάν βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης ή άλλων ουσιών.

Διαβάστε επίσης

Επέστρεψε στην Πάτρα ο πατέρας της Λόρας, αρνήθηκε να τον δει

Έφτασε στην Ελευσίνα το C-130 με 91 Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι (Photos)

«Να η μαϊμού» – Κύκλωμα ετοίμαζε επίθεση κατά αστυνομικών στα Χανιά, έπαιρναν εντολές από 23χρονο κρατούμενο



GALAKTOMPOUREKO_SHUTTERSTOCK
ΕΛΛΑΔΑ

Κερατσίνι: Διαρρήκτες βρήκαν άδεια την ταμειακή σε φούρνο και έφυγαν με… γαλακτομπούρεκα (video)

natsios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης ενημέρωνει… Νατσιό για Κύπρο και Μέση Ανατολή

peirais-new
ΘΕΑΤΡΟ

Άνοιξη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με 8 πολυαναμενόμενες πρεμιέρες

christodoulidis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χριστοδουλίδης σχεδιάζει να ζητήσει ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ – Εκνευρισμός με τη Βρετανία (Video)

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Το «μωσαϊκό δόγμα» η απάντηση του Ιράν στη δύναμη πυρός και ισχύος των ΗΠΑ και του Ισραήλ

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

Khalaf Ahmad Al Habtoor
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

ERDOGAN
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ανησυχία για τον ρόλο της Τουρκίας στο «αύριο» της Μέσης Ανατολής – «Ο Ερντογάν θέλει να γίνει ηγέτης του ισλαμικού κόσμου»

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

