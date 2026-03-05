Επέστρεψε στην Πάτρα ο πατέρας της Λόρας, αρνήθηκε να τον δει

Στην Πάτρα χωρίς τη Λόρα επέστρεψε ο πατέρας της.

Η 16χρονη εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα αυτοβούλως στις γερμανικές αρχές και έκτοτε φιλοξενείται σε δομή προστασίας ανηλίκων στο Βερολίνο.

Η Λόρα αρνήθηκε να δει τον πατέρα της ακόμα και υπό την παρουσία ψυχολόγου, ενώ η μητέρα της δεν μετέβη στη Γερμανία.

