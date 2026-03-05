Γυναικοκτονία στον Κολωνό: Στη φυλακή μετά την απολογία του ο σύντροφος της 31χρονης – Αρνείται κάθε κατηγορία

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του, ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης γυναίκας, που στις 28/2 εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι όπου διέμενε, στον Κολωνό. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν από κοινού την προσωρινή του κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελεί υπό διερεύνηση.

Η σχέση τους και οι ισχυρισμοί για προβλήματα υγείας

Κατά την απολογία του, ο 38χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο της 31χρονης, αποδίδοντας την τραγική εξέλιξη σε σοβαρά προβλήματα υγείας και στην εξάρτησή της από το αλκοόλ. Παράλληλα, δήλωσε συντετριμμένος για την απώλειά της.

Όπως ανέφερε, οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2024 μέσω κοινών φίλων. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε γρήγορα σε ερωτική σχέση και σύντομα αποφάσισαν να συγκατοικήσουν στο σπίτι του, καθώς ο ίδιος πίστευε ότι μπορούσαν να χτίσουν μαζί το μέλλον τους.

«Είχε σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού»

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, από νωρίς στη σχέση τους διαπίστωσε ότι η 31χρονη Νεκταρία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με το αλκοόλ. «Κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που την οδήγησε σε πλήρη απομόνωση, εγκατάλειψη της εργασίας της και κοινωνική αποχή» ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, σε κάποιες περιπτώσεις κλείδωνε την εξώπορτα του σπιτιού ύστερα από δική της επιθυμία, προκειμένου να μην βγει σε κατάσταση μέθης και τη δει η γιαγιά του. Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι η 31χρονη είχε πάντα πρόσβαση σε κλειδιά και χρήματα, τα οποία όμως, όπως είπε, χρησιμοποιούσε για να αγοράζει αλκοόλ.

«Η εξάρτηση ήταν τέτοια που προτιμούσε αλκοολούχα αντί για καφέ μόλις ξυπνούσε. Παρά τις προσωπικές προσπάθειες περιορισμού της κατανάλωσης, η Νεκταρία παρέμενε πλήρως εξαρτημένη» δήλωσε.

Ο 38χρονος απέρριψε επίσης τα δημοσιεύματα που τον παρουσίαζαν να την κρατά «δέσμια», υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κατά τους ισχυρισμούς του, το ζήτημα του αλκοολισμού είχε προκαλέσει προβλήματα και σε προηγούμενες σχέσεις της. Επιπλέον, ανέφερε ότι πρώην εργοδότης της είχε επισημάνει πως, μετά τον θάνατο της μητέρας της, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με το συκώτι της και χρειαζόταν ψυχολογική στήριξη.

«Της είχα δώσει δύο χαστούκια»

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε μόνο ένα περιστατικό βίας εις βάρος της 31χρονης. Όπως είπε, περίπου δύο μήνες πριν από τον θάνατό της, στη διάρκεια έντονου καβγά, της έδωσε δύο χαστούκια.

Κατά τον ίδιο, η ένταση προκλήθηκε μέσα σε ένα κλίμα συγκρούσεων που συνδεόταν τόσο με την κατανάλωση αλκοόλ από τη Νεκταρία, όσο και με κατηγορίες που εκείνη του απηύθυνε, ότι φλέρταρε με άλλες γυναίκες. Ο 38χρονος υποστήριξε ότι, εξαιτίας του επεισοδίου, της έπεσε το κινητό από τα χέρια και δημιουργήθηκε μελανιά στο μάτι της, επιμένοντας, πάντως, ότι δεν υπήρξε άλλο περιστατικό βίας.

«Τη βρήκα νεκρή»

Αναφερόμενος στα γεγονότα της 28ης Φεβρουαρίου 2026, όταν η 31χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις σκάλες του σπιτιού, ο κατηγορούμενος παρουσίασε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Όπως περιέγραψε, το πρωί εκείνης της ημέρας η 31χρονη τον ξύπνησε επειδή πονούσε έντονα και του ζήτησε να της αγοράσει φάρμακα. Εκείνος πήγε στο φαρμακείο και επέστρεψε στο σπίτι περίπου μεταξύ 12.20 και 12.30.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, τη βοήθησε να ξαπλώσει στο κρεβάτι και της άφησε δίπλα ένα λεκανάκι σε περίπτωση που έκανε εμετό. Αμέσως μετά έφυγε για τη δουλειά του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας προσπάθησε αρκετές φορές να επικοινωνήσει μαζί της τηλεφωνικά, χωρίς όμως να πάρει απάντηση. Περίπου στις 15.00 επέστρεψε στο σπίτι, όπου –όπως είπε– τη βρήκε πεσμένη στο πάτωμα και αναίσθητη.

Τότε, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ζήτησε βοήθεια από συγγενικά του πρόσωπα, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε από τη θεία του.

Ο 38χρονος υποστήριξε ότι αν είχε προκαλέσει ο ίδιος τον θάνατό της, δεν θα επιχειρούσε να επικοινωνήσει μαζί της, ούτε θα επέστρεφε στο σπίτι για να δει τι συμβαίνει.

«Έπασχε από κίρρωση, προδιαγεγραμμένος ο θάνατός της»

Ο κατηγορούμενος απέδωσε τον θάνατο της 31χρονης σε σοβαρό πρόβλημα υγείας, και όχι σε κακοποίηση. «Η Νεκταρία τους τελευταίους μήνες έπασχε από έντονες ζαλάδες και μεγάλη πνευματική σύγχυση, προφανώς εξαιτίας της κίρρωσης, από την οποία και έπασχε. Εξαιτίας των ζαλάδων, έπεφτε συνεχώς και χτυπούσε και σε διάφορα σημεία του σώματός της είχε μώλωπες και εκχυμώσεις», ανέφερε.

Παράλληλα, επέμεινε ότι τα σημάδια που εντοπίστηκαν στο σώμα της δεν προέρχονται από ξυλοδαρμό. «Οι μώλωπες που είχε στο σώμα της δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο με δικά μου χτυπήματα, ή με δική μου συμπεριφορά, ή οποιασδήποτε μορφής ξυλοδαρμό. Ο άδικος παρόλα αυτά θάνατός της προήλθε αποκλειστικά από την κίρρωση από την οποία και έπασχε και, δυστυχώς, λυπάμαι που το αναφέρω, αλλά ήταν προδιαγεγραμμένος» είπε.

Στην απολογία του ανέφερε ακόμη ότι πίστευε πως η 31χρονη ήταν έγκυος, κάτι που τελικά δεν επιβεβαιώθηκε από τα στοιχεία της έρευνας. Όπως ισχυρίστηκε, η ίδια του είχε πει ότι ενδεχομένως να κυοφορούσε, γεγονός που τον είχε οδηγήσει να της ζητά να σταματήσει την κατανάλωση αλκοόλ.

«Ήταν τέτοια η κατάσταση της Νεκταρίας, που δυστυχώς το μοιραίο θα ερχόταν σύντομα. Προφανώς η εκλιπούσα βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση που είχε σύγχυση σχετικά με το αν η διάταση της κοιλιακής της χώρα προερχόταν από την κίρρωση, ή από πιθανή εγκυμοσύνη», υποστήριξε.

Κλείνοντας την απολογία του, ο 38χρονος ανέφερε ότι βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, τόσο λόγω του θανάτου της 31χρονης, όσο και εξαιτίας της σύλληψής του, τονίζοντας ότι η απώλειά της τον έχει συγκλονίσει.

