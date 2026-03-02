Γυναικοκτονία στον Κολωνό: Την Τετάρτη η απολογία του 38χρονου

Την Τετάρτη αναμένεται να απολογηθεί ο 38χρονος για τον θάνατο της 31χρονης συντρόφου του, στον Κολωνό.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε ενώπιον του τακτικού ανακριτή όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί προκειμένου να λάβει γνώση της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος του.

Υπενθυμίζεται ότι το κατηγορητήριο σε βάρος του 38χρονου αναμένεται να καθορίσουν οι λεπτομέρειες στο πόρισμα του ιατροδικαστή για τα αίτια θανάτου της 31χρονης.

Όπως όλα δείχνουν, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο 38χρονος αναμένεται να κατηγορηθεί, για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του και την πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος της. Ωστόσο, δεν ήταν τα χτυπήματα αυτά που της στέρησαν την ζωή και ενδέχεται η κατηγορία για ανθρωποκτονία να πάρει την μορφή της αμέλειας, αφού η αιτία θανάτου, όπως κατέληξε ο ιατροδικαστής ήταν κίρρωση ήπατος σε τελικό στάδιο.

Η κοιλιακή της χώρα ήταν γεμάτη από υγρό (ασκίτης) και ο τυμπανισμός που είχε προκληθεί έδινε την εντύπωση εγκυμοσύνης.

Ο ιατροδικαστής όμως είδε και πολλά χτυπήματα σε βάρος του θύματος, πρόσφατα και παλιότερα. Για παράδειγμα το αριστερό μάτι ήταν πρησμένο από παλιότερο χτύπημα και είχε δεχθεί και νέο, πρόσφατο χτύπημα. Κανένα όμως χτύπημα, όπως διαπίστωσε, δεν προκάλεσε εσωτερική αιμορραγία και άρα δεν ευθύνονται αυτά για τον θάνατό της.

Εκτός από τον ιατροδικαστή, ο οποίος ανέφερε ότι τα χτυπήματα που φέρει η γυναίκα δεν συνάδουν με πτώση από τις σκάλες, από καταθέσεις στις αρχές προκύπτει ότι το ζευγάρι τσακωνόταν συχνά και πως, από το σπίτι τους, ακουγόταν φασαρία και δυνατές φωνές -ακόμα και την ημέρα του θανάτου της γυναίκας.

Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν πως, ακόμα και ο αδερφός του συλληφθέντα, ανέφερε πως ο άνδρας ήταν γενικά οξύθυμος και κακοποιητικός, ενώ το ίδιο σημείωσαν και άλλα άτομα από το συγγενικό του περιβάλλον.

Η 31χρονη φέρεται να είχε μιλήσει για την κακοποίηση που υπέστη και σύμφωνα με το Star, το τελευταίο διάστημα ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες.

Ακριβώς λόγω του ιστορικού καταχρήσεων του ζευγαριού, ο ιατροδικαστής πήρε δείγματα και για τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ ο εισαγγελέας θα ενημερωθεί σχετικά για τα νέα ευρήματα του ιατροδικαστή.

