ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 23:38
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

05.03.2026 23:07

Τραγωδία στην Αθήνα: Νεκρός ανήλικος μαθητής γαλλικής καταγωγής μετά από πτώση από 3ο όροφο ξενοδοχείου

05.03.2026 23:07
Τραγωδία σημειώθηκε στην Αθήνα, όπου ένας ανήλικος μαθητής γαλλικής καταγωγής έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος. Το παιδί βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής που πραγματοποιούσε το σχολείο στο οποίο φοιτούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Εξαρχείων το βράδυ της Πέμπτης (5/3), όταν ο ανήλικος μαθητής έπεσε από τον 3ο όροφο ξενοδοχείου επί της οδού Σολωμού 72 κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μεταφέρθηκε στο «Παίδων Αγία Σοφία»

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον μαθητή χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο ανήλικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

ΚΟΣΜΟΣ

«Καμία διαπραγμάτευση» λέει το Ιράν, «εκπλήξεις» υπόσχεται το Ισραήλ – Αναφορές για χτύπημα στο USS Abraham Lincoln – Επιθέσεις σε Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι και Βηρυτό – Όλες οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ανησυχία για τον ρόλο της Τουρκίας στο «αύριο» της Μέσης Ανατολής – «Ο Ερντογάν θέλει να γίνει ηγέτης του ισλαμικού κόσμου»

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τιμές καυσίμων: «Δεν ανησυχώ για την άνοδο τους» – Αύξηση 16% στο πετρέλαιο από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αθήνα: Νεκρός ανήλικος μαθητής γαλλικής καταγωγής μετά από πτώση από 3ο όροφο ξενοδοχείου

ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Ο Τραμπ επιδιώκει γρήγορη νίκη στο Ιράν, αλλά οι συνέπειες μπορεί να αποδειχθούν βαριές

ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

