Τραγωδία στην Αθήνα: Νεκρός ανήλικος μαθητής γαλλικής καταγωγής μετά από πτώση από 3ο όροφο ξενοδοχείου

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αθήνα, όπου ένας ανήλικος μαθητής γαλλικής καταγωγής έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος. Το παιδί βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής που πραγματοποιούσε το σχολείο στο οποίο φοιτούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Εξαρχείων το βράδυ της Πέμπτης (5/3), όταν ο ανήλικος μαθητής έπεσε από τον 3ο όροφο ξενοδοχείου επί της οδού Σολωμού 72 κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μεταφέρθηκε στο «Παίδων Αγία Σοφία»

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον μαθητή χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο ανήλικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

