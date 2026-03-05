search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 19:23
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

05.03.2026 19:17

«Να η μαϊμού» – Κύκλωμα ετοίμαζε επίθεση κατά αστυνομικών στα Χανιά, έπαιρναν εντολές από 23χρονο κρατούμενο

05.03.2026 19:17
ASTYNOMIA OMADA Z

Να τοποθετήσουν εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σπίτια αστυνομικών σχεδίαζαν 23χρονος κρατούμενος στον Κορυδαλλό και οι δύο 24χρονοι συνεργοί του. 

Το κύκλωμα μπήκε στο στόχαστρο της αστυνομίας για διακίνηση ναρκωτικών. Βραδινές ώρες της Τρίτης 3/3 αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο 24χρονους. Ο 23χρονος που θεωρείται ο εγκέφαλος τους καθοδηγούσε μέσα από τη φυλακή.

Στην έρευνα που ακολούθησε στα σπίτια τους οι αστυνομικοί της Δίωξης Χανίων εντόπισαν φωτογραφικό υλικό αστυνομικών, ενώ εξακριβώθηκε ότι οι συλληφθέντες είχαν προμηθευτεί εύφλεκτα υλικά, που σκόπευαν να τα τοποθετήσουν στις οικείες τους.  

Το κύκλωμα συνομιλούσε μέσω της  εφαρμογής Zangi.

Σε μία από τις συνομιλίες ο 23χρονος εγκέφαλος δίνει εντολές για παραλαβή και μεταφορά χρημάτων.

  • Β.Τ.: «Από τον Ιντι;»
  • Ν.Π.: «Ε ναι ρε λα»
  • Β.Τ.: «500 πήρες;»
  • Ν.Π.: «300»
  • Β.Τ.: «Μίλα με τον Σαμπάν να του τα δώσεις αυτά μπρο»

Σε άλλη συνομιλία, ο 23χρονος εγκέφαλος στέλνει φωτογραφία αστυνομικού που συμμετείχε στην επιχείρηση σύλληψής του.

  • Β.Τ.: «Να η μαϊμού»
  • Ν.Π.: «Μάλιστα, κοίτα δω κάτι μάγκες»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η αποστολή φωτογραφιών αστυνομικών θεωρείται στάδιο προετοιμασίας για πιθανή στοχοποίηση.

Σε ηχητικό μήνυμα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο ένας από τους κατηγορούμενους λέει «Έλεγα χθες να δείρουμε μπάτσους ρε φίλε, έναν-δύο, μπας και ξέρουμε κάποια σπίτια…»

Σε άλλη συνομιλία ο 23χρονος εγκέφαλος δίνει εντολή να ρίξουν δυναμίτη σε ασυνομικό.

  • Β.Τ.: «Ρε μπρο πάρε κανένα δυναμίτη και ρίξ’ το… εκεί που φτάσαμε καλύτερα το όνομα παρά το μάτι…»

Τι κατασχέθηκε

  • 1 περίστροφο,
  • 1 πιστόλι,
  • 2 μαχαίρια,
  • 1 ξύλινο ρόπαλο,
  • 1 μεταλλική ράβδος,
  • 1 μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό,
  • 1 μπιτόνι με βενζίνη,
  • μικροποσότητα κοκαΐνης,
  • μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,
  • Το χρηματικό ποσό των (100) ευρώ,
  • μίγμα καπνού και ακατέργαστης κάνναβης,
  • τρίφτης κάνναβης,
  • 2 κινητά
  • 2 τυφέκια

